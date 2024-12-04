عاجل.. مدبولي: طرح 4 شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:25 مساءً - يارا الجنايني _ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة المصرية ستكشف في الفترة القادمة عن طرح من ثلاث إلى أربع شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية، وذلك ضمن خطة الطروحات المرتقبة التي سيتم الإعلان عنها بالتفصيل في الأسابيع المقبلة.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم ، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وزيادة الشفافية من خلال طرح شركات في البورصة، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التفاصيل الكاملة حول هذه الطروحات ستكون متاحة قريبًا، حيث ستتم متابعة الإعلان عن الأرقام والإجراءات المتعلقة بها بشكل تفصيلي في وقت لاحق.