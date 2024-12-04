رئيس الوزراء: الحكومة خصصت 40 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:25 مساءً - يارا الجنايني _ أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، أن الحكومة قد خصصت أكثر من 40 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد في النصف الأول من العام الجاري، وذلك لضمان توفير الأدوية في السوق المصري.

جاء ذلك في إطار الاجتماع الذي عُقد لمناقشة توفير الأدوية، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير مبلغ يتراوح بين 10 و11 مليار جنيه خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وأوضح مدبولي أن هذه المبالغ ستُخصص لضمان استمرارية عملية الإنتاج والتوزيع للأدوية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتخذ خطوات حثيثة لحل مشكلة تأخر المستحقات لشركات الإنتاج والتوزيع، بهدف تحسين الوضع بشكل جذري.

وأضاف أن الجهود لا تقتصر فقط على توفير الأدوية، بل تشمل أيضًا تسوية كافة المتأخرات المالية، لضمان استمرار سلسلة التوريد بشكل منتظم.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تتابع هذا الملف عن كثب وتعمل على معالجة كافة أوجه المشكلة لضمان استقرار سوق الأدوية في مصر.