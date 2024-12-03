النقد الدولي: وجود مشاكل لدى الدول على مستوى الحوكمة يعيق…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:17 مساءً - باره عريان _ أكدت نبيلة أخازان خبيرة اقتصادية أولى بإدارة الشئون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، أن وجود مشاكل لدى بعض الدول على مستوى الحوكمة، يعيق تحقيق أهداف البرنامج التمويلي للصندوق، مما يدفعه إلى فرض شروط، تتحدد وفقا لدخل الدولة، ومستوى وظائف الدولة، مما يدفعنا للتركيز على الجانب المالي.

وقالت أن تقييم مواطن الضعف على مستوى الحوكمة والفساد تعمل على تعزيز الجهود على مستوى تقوية وبناء القدرات، ومن ثم يتم تقديم مساعدة فنية من جميع أقسام صندوق النقد على مستوى مكافحة الفساد وتحسين الحوكمة، بهدف مساندة الدول ليكون لديها خارطة طريق مفصلة.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل حول بناء أطر حوكمة قوية التي تنعقد اليوم في القاهرة في 3 ديسمبر 2024.

وأوضحت أنه بعد قيام الصندوق بالتشخيص، يتم تحديد عمليات المتابعة والتوصيات في المنطقة، منوهة إلى أنه تم القيام بتقييمين فقط حتى الآن في موريتانيا، والتي تعد أحد دول METAC.

ولفتت أخازان إلى أنه في الدول الأخرى حول العالم تم القيام بذلك في أكثر من بلد، مؤكدة أنهم وجدوا الأمر مفيد ومساعد.