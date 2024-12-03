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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات مصر غير البترولية تقفز 12% إلى 33.35 مليار دولار في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 03:15 مساءً - العربية نت _ قدّر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في مصر، عصام النجار، إجمالي صادرات مصر غير البترولية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنحو 33.35 مليار دولار.
وقال النجار في تصريحات مع “العربية Business”، اليوم الثلاثاء، إن صادرات مصر غير البترولية نمت 12.2% حتى نهاية أكتوبر الماضي، متوقعًا الحفاظ على معدلات النمو الإيجابية حتى نهاية العام.
وبلغت الصادرات غير البترولية نحو 29.713 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بحسب رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وخلال 2023، نمت الصادرات غير البترولية بنسبة طفيفة لتسجل 35.6 مليار دولار، فيما تتطلع البلاد لزيادة عوائدها التصديرية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، وفق إستراتيجية الصناعة المصرية التي أعلنتها الحكومة المصرية في وقت سابق.
وتخصص الحكومة المصرية 23 مليار جنيه لبرنامج دعم الصادرات الجديد، تم توزيعها على مختلف القطاعات التصديرية بواقع 4 مليارات جنيه لمساندة الشركات المصدرة بقطاع الصناعات النسيجية، و3.16 مليار جنيه لمصدري الكيماويات والأسمدة، و3.65 مليار جنيه للحاصلات الزراعية، و3.89 مليار جنيه للصناعات الغذائية، و3.13 مليار جنيه للصناعات الهندسية والسيارات، و1.11 مليار جنيه لصناعات مواد البناء، فيما تم اعتماد قيم مساندة أقل للقطاعات الأخرى.
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