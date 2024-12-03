نعرض لكم الان تفاصيل خبر حسن الخطيب: صادرات الصناعات الغذائية نمت 18% إلى 4.6 مليار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 02:20 مساءً - محمد أحمد _ قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن صادرات الصناعات الغذائية حققت نمواً بنسبة 18% خلال 9 أشهر من 2024، لتصل إلى 4.6 مليار دولار، مقارنة بـ 3.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار خلال مشاركته في افتتاح الدورة التاسعة لمعرض “فوود أفريكا” و”فريش أفريكا” و”باك بروسيس”، الذي يُقام في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، إلى أن الدول العربية تصدرت قائمة المستوردين، تليها دول الاتحاد الأوروبي، إفريقيا، والولايات المتحدة.

أضاف الوزير، أن معرض فوود افريكا يعكس توجهات الدولة نحو تنمية القطاعات التصديرية، مشيداً بالمشاركة الدولية الواسعة التي تعزز التبادل التجاري إقليميا وعالمياً.

ولفت إلي المعرض يمتد على مساحة 45 ألف متر مربع ويشارك فيه 1018 شركة تمثل 39 دولة، من بينها ألمانيا، السعودية، الإمارات، الهند، وتركيا التي تشارك كضيف شرف. يشمل المعرض قطاعات الصناعات الغذائية، الحاصلات الزراعية، التمور، التعبئة والتغليف، وماكينات التصنيع الغذائي.

وكشف الخطيب عن نمو عدد الشركات العارضة والدول المشاركة ما يجعل فوود افريكا ثاني أكبر معرض في المنطقة، ويشكل منصة هامة لتعزيز الأعمال والشراكات عبر إفريقيا والشرق الأوسط.

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وأشار إلى أن الصادرات الزراعية المصرية بلغت 7.1 مليون طن بقيمة 4.1 مليار دولار خلال 10 اشهر من 2024، بزيادة تجاوزت مليار دولار مقارنة بالعام الماضي.

ونوه الوزير ، بأن السوق الأفريقية تمثل محوراً استراتيجياً للدولة المصرية، بالرغم من أنها تستحوذ علي 2% فقط من إجمالي الصادرات الزراعية ، كما بلغت الصادرات الزراعية خلال موسم 2024/2023 نحو 125 ألف طن بقيمة 80 مليون دولار.

وكشف عن تصدر الموالح قائمة الصادرات الزراعية بحوالي 2.3 مليون طن، مما يجعل مصر الأولى عالميًا في تصدير البرتقال.

ولفت وزير الاستثمار، إلي أن المعرض تزامن مع إجراءات داعمة للصادرات، منها خفض الاتحاد الأوروبي الفحوصات الإضافية على الموالح المصرية، وقرار وزاري مشترك لضمان جودة صادرات البطاطس المصرية.

وأوضح أن هذه الجهود أثمرت أيضاً عن إطلاق خط النقل البحري “رورو” بين ميناءي دمياط وتريستا، مما يسهم في تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية.

وأكد الخطيب علي أن تشغيل الخط الملاحي “رورو” يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية لجعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات. الخط، الذي يعمل مبدئيًا بحمولة 70 شاحنة مبردة و70 جافة أسبوعيًا، يوفر ميزة نسبية للصادرات الزراعية ويعزز وصولها للأسواق الأوروبية.