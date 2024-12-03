نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرا قطاع الأعمال والاتصالات يتفقان على وضع جدول زمني… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 01:22 مساءً - رنا ممدوح _ عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مشروعات التعاون المشترك، وتسريع الخطوات التنفيذية لمشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

واتفق الجانبان على وضع جدول زمنى محكم للمراحل القادمة من التنفيذ، وتشكيل فرق عمل مشتركة من الوزارتين لمتابعة سير العمل وضمان تنفيذ المشروع وفق الخطط المحددة.

وأكد الوزيران أهمية تدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى الشركات التابعة لضمان الاستخدام الأمثل للنظام الجديد.

وشهد الاجتماع، الذي يعقد دوريا، استعراضًا شاملًا للمرحلة الحالية من تطبيق نظام “ERP” فى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث ناقش الوزيران سبل تسريع تنفيذ هذا النظام الذى يهدف إلى تحسين وميكنة نظم العمل.

وحضر الاجتماع المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، وعدد من قيادات الوزارتين.

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وأكد المهندس محمد شيمي أن تطبيق نظام “ERP” يمثل خطوة محورية في استراتيجية الوزارة لتطوير وتحديث الشركات التابعة.

وأضاف أن النظام سيسهم في تحسين عملية اتخاذ القرارات المعتمدة على بيانات دقيقة وآنية، إلى جانب تعزيز الأداء الإداري، ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتقليل التكاليف التشغيلية، مما يعزز من القدرة التنافسية للشركات فى السوق.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن تطبيق نظام “ERP” في شركات قطاع الأعمال العام يأتى فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي وتطبيق أحدث التقنيات في مختلف قطاعات الدولة.

وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أتم الاستعداد لتقديم الدعم التقني اللازم، وكافة الحلول المبتكرة والمتطورة للتغلب على التحديات التي قد تواجه عملية التنفيذ.

وشدد الوزيران على أهمية الإسراع في تنفيذ النظام لتعزيز قدرات الشركات على إدارة مواردها بشكل أكثر فعالية وشفافية، ومواكبة التحولات الرقمية التي تشهدها كافة مؤسسات الدولة.