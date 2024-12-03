أوبك تتجه لتمديد تخفيضات الإنتاج حتى الربع الأول من 2025

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 12:19 مساءً - العربية نت _ قالت أربعة مصادر في تحالف “أوبك+” لـ”” إن التحالف سيمدد على الأرجح في اجتماعه يوم الخميس أحدث جولة من تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية الربع الأول من 2025، وذلك لتقديم دعم إضافي لسوق النفط.

ويهدف تحالف “أوبك+”، الذي يضخ نصف إنتاج العالم من النفط، إلى إنهاء تخفيضات الإنتاج بالتدريج خلال 2025. لكن تباطؤ الطلب العالمي وزيادة الإنتاج خارج دول التحالف يشكلان عقبة أمام تلك الخطة ويؤثران على الأسعار.

وقال أحد المصادر لرويترز “سيجري تمديد هذا التخفيض على الأرجح إلى الربع الأول”. وطلبت المصادر الأربعة عدم ذكر أسمائها.

ويجتمع تحالف “أوبك+”، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا يوم الخميس، لاتخاذ قرار بشأن استراتيجية الإنتاج.

وعلى الرغم من تخفيضات الإمدادات التي أجرتها المجموعة، ظل خام برنت في نطاق 70 إلى 80 دولارا للبرميل هذا العام وكان يُتداول اليوم الاثنين عند نحو 72 دولارا للبرميل، بعد أن سجل أدنى مستوى له في عام 2024 عند أقل من 69 دولارا في سبتمبر.

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ويبلغ حجم تخفيضات أعضاء “أوبك+” 5.86 مليون برميل يوميا، أو نحو 5.7% من الطلب العالمي، في سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ عام 2022 لدعم السوق.

وكان من المقرر أن تأتي زيادة الإنتاج 180 ألف برميل يوميا، وهو جزء بسيط من الإجمالي، في يناير من الأعضاء الثمانية المشاركين في أحدث تخفيضات أوبك+ البالغة 2.2 مليون برميل يوميا. وتأجلت الزيادة من أكتوب بسبب انخفاض الأسعار.