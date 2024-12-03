صندوق النقد: الحوكمة الجيدة أساسية لتأمين نمو اقتصادي مستدام…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 12:19 مساءً - باره عريان _ أكدت كاترين باير نائب مدير دائرة الشئون المالية بصندوق النقد الدولي، إن الصندوق في كافة الدوائر والأقسام، لاسيما دائرة بناء القدرات يعمل على بناء قدرات الدول الأعضاء، وتابعت ” ندرك أهمية مركز METAC وما يقدمه من مساعدات إلى دول المنطقة، حيث يقدم مساعدة قوية على الرغم من الصعوبات التي تواجهها بعض الدول الأعضاء”.

وأوضحت أن ورشة العمل اليوم تدور حول بناء أطر حوكمة قوية، لإدارة مالية عامة فعالة ومكافحة الفساد، منوهه إلى أن هذه الورشة تعد جزء من الالتزامات التي يتم القيام بها لدعم الحوكمة الجيدة التي تتضمن الأداء الخاضع للمسائلة والشفافية في إدارة الموارد العامة.

ونوهت إلى أن الحوكمة الجيدة أساسية لتأمين نمو اقتصادي مستدام وشامل، لافته إلى أن جهود صندوق النقد الدولي الخاصة بأطر الحوكمة القوية ومراجعته في عام 2023 تعكس هذا الالتزام، كما تشدد على التزام صندوق النقد الدولي ببناء القدرات، مع التركيز بشكل أساسي على بناء وظائف الدولة، مؤكده أن تلك الأمور تتسم بكوها بالغة الأهمية في مجال الاقتصاد والإدارة المالية.

واستطردت قائلة ” أهمية هذا الموضوع نابعة من كوننا نعي أن الحوكمة الضعيفة والفساد يقيدان الموارد والسياسات ويعيقان النمو الاقتصادي، والجهود التي تبذلها الحكومة للتخفيف من الفقر، مما يبرهن على أهمية الجهود في هذا المجال، لاسيما وأنها تؤدي إلى استخدام الموارد العامة بشكل فعال، وعلى قدم المساوة.”

وأضافت أن ورشة العمل تضم خبراء وصانعو سياسات وعاملون في المجال الاقتصادي، والذين سيقومون بتبادل الأفكار والاستراتيجيات وقصص النجاح، كما سيتم مواجهه التحديات المشتركة، بناء على خبرات محلية وإقليمية ودولية.

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أشارت إلى أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم في الكثير من المجالات، إلا أن المنطقة هي الأقل شفافية مقارنة بدول العالم، وهو ما يعكس وجود تعقيدات وبيئات اقتصادية وسياسية معقدة، تحد من المسائلة العامة، ومن إشراف مؤسسات الدولة، وبالتالي يجب تصحيح هذا الأمر لبناء الثقة بين المواطنين والدولة.

وقالت ” نحن ملتزمون بمساعدة الدول الأعضاء على تحديد نقاط الضعف وتقوية الأطر المؤسسية وتعزيز الشفافية والمحاسبة مع بناء أنظمة قوية تحد من فرص الفساد وتعزز السلامة.”