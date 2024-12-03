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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم السنوي في تركيا يتراجع إلى 47.1% خلال نوفمبر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 12:19 مساءً - العربية نت _ انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا بأقل من المتوقع إلى 47.09% في نوفمبر، فيما جاء الشهري أعلى من المتوقع عند 2.24%.
وكان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين قد سجل في أكتوبر 48.58% فيما كان الشهري عند 2.88%.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز، أن يتراجع معدل التضخم السنوي إلى 46.6% وأن يكون الشهري عند 1.91%، على خلفية أسعار المواد الغذائية والأدوية.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 0.66% على أساس شهري في نوفمبر و29.47% على أساس سنوي.
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