التضخم السنوي في تركيا يتراجع إلى 47.1% خلال نوفمبر

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 12:19 مساءً - العربية نت _ انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا بأقل من المتوقع إلى 47.09% في نوفمبر، فيما جاء الشهري أعلى من المتوقع عند 2.24%.

وكان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين قد سجل في أكتوبر 48.58% فيما كان الشهري عند 2.88%.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز، أن يتراجع معدل التضخم السنوي إلى 46.6% وأن يكون الشهري عند 1.91%، على خلفية أسعار المواد الغذائية والأدوية.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 0.66% على أساس شهري في نوفمبر و29.47% على أساس سنوي.