نعرض لكم الان تفاصيل خبر سكك حديد إيطاليا تبحث تقديم عرض لإدارة وتشغيل شبكة القطار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:19 صباحاً - عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاء مع قيادات شركة سكك حديد إيطاليا، حيث تم بحث إمكانية قيام الشركة بتقديم عرض لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بمصر.

وفي مستهل زيارته لايطاليا، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، سلسلة من اللقاء الهامة مع عدد من رؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال السكك الحديدية والنقل الذكي.

وقام نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بزيارة مركز التحكم والتشغيل الرئيسي لجميع الطرق والمحاور والأنفاق بدولة إيطاليا التابع لشركة اوتوسترادا المالكة لشركة موڤيون، وهي الشركة التي تنفذ بالتعاون مع شركة السويدي إليكتريك المرحلة الاولى من مشروع النقل الذكي على الطرق ITS بمصر.

وبحث الوزير مع مسئولي الشركة ما تم إنجازه وجاري إنجازه لكل مشروع، حيث أكد الوزير على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية؛ لإنهاء كل مشروعات هذه المرحلة، خاصة مع أهمية هذه المنظومة التي تساهم بقدر كبير في تقليل نسب الحوادث وزيادة معدلات السلامة والأمان، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية للطرق و الوصول لرؤية شاملة ومتواصلة لتحركات المركبات والدقة في تسجيل المخالفات لها.

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ثم التقى الفريق مهندس كامل الوزير، بأنجلو بيتروسيللو الرئيس التنفيذي لشركة ميرمك الايطالية، حيث تم التباحث مع الشركة الايطالية حول التعاون القائم مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتوريد ماكينة فحص السكة المتعاقد عليها مع الشركة، وذلك في إطار خطة وزارة النقل للتطوير المستمر لمنظومة السكك الحديدية وزيادة معدلات الأمان بمسير القطارات على مستوى الشبكة، حيث تم التاكيد خلال الاجتماع على الالتزام بتوريد الماكينة وفقا للموعد المخطط والمتفق عليه من الجانبين.

وتطرقت المباحثات الى آخر المستجدات الخاصة بالتعاون المشترك في مشروع تطوير نظم الإشارات والإتصالات على خط الفردان/ بئر العبد – بالوظة /ميناء شرق بورسعيد، والذي سبق وتم توقيع اتفاقية الشروط والاحكام الخاصة بتنفيذ اعمال نظم الإشارات والاتصالات والقوى الخاصة بالخط بين الهيئة والشركة الايطالية، حيث تم التاكيد على ضرورة قيام الشركة بتقديم العرض المالي للمشروع بما يتضمنه من قيمة المكون الاجنبي والمكون المصري خاصة مع أهمية المشروع في زيادة معدلات السلامة والأمان.

جدير بالذكر، أنه تم افتتاح وتشغيل خط الفردان /بئر العبد امام لجمهور الركاب كما يتم نقل البضاع حاليا من شتى أنحاء الجمهورية إلى ميناء شرق بورسعيد عبر خط سكة حديد الفردان – بئر العبد – ميناء شرق بورسعيد، والذي يدخل ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول إجمالي حوالي 500 كم، والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي العريش/طابا ذلك الممر التنموي الجديد، الذي سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة و سيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء، وذلك في اطار المخطط الشامل للدولة المصرية لتنمية سيناء.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على ضرورة قيام الشركة بإنشاء مصنع لإنتاج مكونات الاشارات وانظمة التحكم الآلي الأوروبي في مسير القطارات ETCSL1 بهدف توطين مثل هذه الصناعات عالية التكنولوجيا في مصر ولتقليل الاعتماد على المكون الاجنبي بالاضافة إلى جعل مصر مركز إقليمي للشركة في مثل هذه الصناعات.

كما التقى نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بكارلوس اوريول رئيس مجلس إدارة شركة تالجو، حيث اشاد الوزير في بداية اللقاء بالتعاون المثمر مع شركة تالجو العالمية، حيث تم توريد عدد 6 قطارات تالجو فاخرة للركاب وتم دخولها الخدمة وتقدم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وكذلك تم توقيع عقد بين هيئة السكك الحديدية وتالجو الإسبانية لتصنيع وتوريد عدد (7) قطارات نوم فاخرة جديدة.

وقد تم أثناء اللقاء التاكيد على ضغط البرنامج الزمني الخاص بتوريد القطارات لحاجة الهيئة لتقديم خدمة متميزة للسياحة الداخلية والخارجية.

وأكد الوزير على أهمية هذه الصفقة التي ستساهم في دعم الأسطول الحالي من قطارات النوم بالسكة الحديد وستشكل نقلة نوعية هائلة في تقديم خدمة فاخرة تليق بجمهور المسافرين من المصريين والسائحين، كما تساهم في زيادة عدد الرحلات الخاصة بتلك القطارات على خطوط الشبكة وتنشيط السياحة الداخلية وتلبية طلبات جمهور مستخدمى السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية والمساهمة في زيادة موارد السكة الحديد.

وتطرقت المباحثات بين الجانبين الى اخر المستجدات الخاصة بإنشاء مصنع تالجو مصر لصناعة القطارات لتغطية احتياجات الهيئة وتصديرالفائض من الطاقة الانتاجية إلى خارج البلاد – بمنطقة كوم أبو راضي، وذلك في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوطين مختلف الصناعات في مصر لتحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي، حيث تم ااتاكيد على ضرورة قيام الشركة بدراسة التعاون مع مصنع سيماف في المرحلة الحالية لإنتاج قطارات السكك بمصنع سيماف.