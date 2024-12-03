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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدير IMF METAC: بناء مؤسسات قوية يعد ركيزة النمو المستدام من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:19 صباحاً - باره عريان _ أكد هولجر فلوركيماير مدير مركز المساعدة الفنية الإقليمي للشرق الأوسط IMF METAC، أن الحوكمة الجيدة تزداد أهمية للدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعليه فإن بناء مؤسسات قوية يعتبر ركيزة النمو المستدام.
واستطرد قائلا ” في عالم منقسم وغير مستقر سوف ستقوم ورشة العمل التي يعقدها METAC اليوم بمناقشة إدخال أطر الحوكمة في بناء القدرات وكيفية إدماجها في المواضيع الأخرى التي تعمل عليها METAC منذ 20 عاما”.
ونوه إلى أن كاترين باير نائب مدير دائرة الشئون المالية بصندوق النقد الدولي تقوم بالإشراف على برامج بناء القدرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط اسيا، كما تشرف على ما تقوم به إدارة المالية العامة في الدول التي تواجه أزمات وتعمل على بناء القدرات من بين المسئوليات الأخرى على جدول أعمال السياسات الجندرية، مؤكدا أنها تقدم الدعم إلى مركز METAC منذ سنوات عديدة، وهي المنوطة بإطلاق ورشة العمل اليوم.
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