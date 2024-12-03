ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب لاجتماع أوبك+ ومسار أسعار…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:15 صباحاً - سي إن بي سي_ استقرت أسعار النفط ، اليوم الاثنين، حيث عوض التفاؤل بشأن نشاط المصانع القوي في الصين إلى حد كبير المخاوف من أن الفيدرالي الأمريكي لن يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه في ديسمبر.

وارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال التعاملات وسط ترقب لاجتماع أوبك+ في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات، أو ما يعادل 0.13%، إلى 71.75 دولاراً للبرميل.

بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.15% إلى 68.10 دولاراً للبرميل.

كما يتابع المتداولون آخر التطورات في الشرق الأوسط مع استئناف إسرائيل هجماتها على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار. ودخلت الهدنة بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي لكن الجانبين يتبادلان الاتهامات بخرقها.

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إلى ذلك، أظهر مسح رسمي أن نشاط المصانع في الصين شهد توسعاً ضعيفاً للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر تشرين الثاني مما يشير إلى أن موجة من التحفيز بدأت أخيراً في الظهور في الوقت الذي يصعد فيه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تهديداته التجارية.

وكان الخامان القياسيان برنت وغرب تكساس قد تراجعا بأكثر من 3%، الأسبوع الماضي، مع انحسار المخاوف بشأن تضرر الإمدادات جراء الصراع بين إسرائيل وحزب الله واحتمالات زيادة المعروض خلال العام المقبل على الرغم من توقعات بتمديد أوبك+ لتخفيضات الإنتاج.