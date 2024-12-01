نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: تنويع مصادر ومناشئ توريد السلع لضمان استقرار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 1 ديسمبر 2024 07:13 مساءً - دوت الخليج_ عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا اليوم مع السفير الأوكراني لدى مصر، ميكولا ناهورني، وفولوديمير مارتينيوك، مستشار السفارة الأوكرانية

تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال توريد السلع الغذائية الاستراتيجية، وتنمية الشراكة في مجال التخزين وتطوير منظومة التجارة الداخلية.

وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين أهمية تعزيز التعاون مع الجانب الأوكراني، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في تأمين الاحتياجات من السلع الغذائية الأساسية مثل الحبوب والزيوت.

وشدد فاروق على أن مصر تسعى باستمرار إلى تنويع مصادر ومناشئ التوريد وتحسين كفاءة التخزين لضمان استقرار السوق المحلي.

ومن جانبه، أعرب السفير الأوكراني، ميكولا ناهورني، عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة التموين في تطوير منظومة التجارة الداخلية وتأمين احتياجات السوق المصري.

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وأكد أن أوكرانيا تتطلع إلى تعزيز شراكتها مع مصر، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين

كما ناقش الاجتماع التعاون في تطوير البنية التحتية للصوامع في مصر، حيث تم استعراض فرص التعاون الفني وتبادل الخبرات بين البلدين لتحسين منظومة تخزين الحبوب وتطوير آليات النقل والتوزيع.

وأشاد الجانبان بالتقدم الذي حققته مصر في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين أهمية تعزيز هذا القطاع الحيوي.

وانتهى الاجتماع بالتأكيد على استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين لتنفيذ خطط التعاون المستقبلي وتحقيق الأمن الغذائي.

حضر الاجتماع كلًا من الدكتور أشرف الصادق رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وهبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتورة دعاء نبيل معاون الوزير، هاني العراقي مدير المركز الإعلامي للوزارة، مصطفى إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب النائب بهيئة السلع التموينية.