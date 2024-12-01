ملف.. مستثمرون: تسريع الإفراج الجمركي خطوة مهمة لدعم الصناعة

دبي - احمد فتحي في الأحد 1 ديسمبر 2024 06:15 مساءً - فاطمة أبوزيد _ أكد خبراء ومختصون في الصناعة أن خطة الحكومة لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي تمثل خطوة محورية لتحفيز النمو الصناعي، وتقليل الأعباء المالية على الشركات.

وأوضحوا في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن الاعتماد على نظام إلكتروني متكامل للإفراج الجمركي من شأنه تقليل زمن الإجراءات إلى 4-5 أيام فقط، مما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأشار الخبراء إلى أن تأخر الإفراج الجمركي يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ما ينعكس سلبًا على تكلفة المنتج النهائي ويقلل فرص التصدير.

كما أكد خبراء القطاع الصناعي على أهمية تطبيق ضريبة تكافلية عادلة تدعم موارد الدولة دون التأثير على الصناع والمصدرين، مع ضرورة معالجة أي معوقات تؤثر على التدفقات المالية للشركات لضمان استدامة الإنتاج وتحسين أداء الاقتصاد.

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