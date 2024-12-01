نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسامة زرعي: تيسير التجارة الهدف الرئيسي لتسريع الإفراج… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 1 ديسمبر 2024 05:16 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال أسامة زرعي رئيس أبحاث الشرق الأوسط في شركة جولد إيرا لتجارة الذهب، إن الأهداف الأساسية للخطة المتعلقة بالإفراج الجمركي تتمثل في تيسير التجارة، حيث تهدف الخطة إلى تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي للسلع والبضائع، مما يساهم في تسريع حركة التجارة الداخلية والخارجية.

أضاف زرعي في تصريحات لجريدة دوت الخليج، إن الخطة تهدف إلى تحسين الكفاءة من خلال تحديث الأنظمة والإجراءات الجمركية، وزيادة كفاءة العمل الجمركي وتقليل زمن المناولة والإفراج عن الشحنات.

وتابع: إن نشر إجراءات وأسس واضحة للإفراج الجمركي سيعزز الشفافية، ويساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بين التجار والجهات الحكومية، فضلًا عن مكافحة التهريب، مما يساعد على حماية الاقتصاد الوطني.

وأوضح زرعي، أنه لا بد من تطوير البنية التحتية عبر تحسين وتطوير الموانئ والمراكز الجمركية وتعزيز التكنولوجيا المستخدمة في الإفراج لتسهيل الإجراءات، فضلًا عن أهمية تقليل الفساد، من خلال اعتماد أنظمة إلكترونية، مع تقليل التفاعل الشخصي بين الموظفين والمستوردين.

وقال رئيس أبحاث الشرق الأوسط في شركة جولد إيرا لتجارة الذهب، إن تعزيز الاستثمار يساهم في خلق بيئة جاذبة للمستثمرين من خلال تحسين نظام الإفراج الجمركي.

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ومن ناحية الآليات التي سيتم تطبيقها لضمان عدم التلاعب في الرسوم الجمركية أثناء تسريع عمليات الإفراج، لفت زرعي إلى أنها تتمثل في نظام الأتمتة والتكنولوجيا، حيث يتم اعتماد أنظمة إلكترونية متقدمة لإجراء عمليات الإفراج الجمركي، ما يتيح تقليل التدخل البشري والحد من الفرص للتلاعب، فضلًا عن اتباع برامج إدارة البيانات، والتي من الممكن أن تساعد في رصد العمليات بشكل فعال.

وأضاف إن الآليات تتضمن التحقق الآلي من المستندات، باستخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لفحص المستندات والتأكد من صحتها، فضلًا عن الرقابة المستمرة والتدقيق من خلال تنفيذ آليات الرقابة الدورية والتدقيق على العمليات الجمركية، بما في ذلك تصنيف الشحنات والرسوم المتعلقة بها، لضمان مطابقة الرسوم المحصلة مع القوانين واللوائح.

وذكر أسامة زرعي أن الآليات تتضمن شفافية الإجراءات، عبر توفير نظام مفتوح يتيح للمعنيين متابعة إجراءات الإفراج الجمركي ومعرفة الرسوم المعمول بها، ما يعزز الثقة ويقلل من فرص التلاعب، بجانب التدريب والتوعية عبر تقديم دورات تدريبية للموظفين الجمركيين عن كيفية التعامل بشكل صحيح مع الأنظمة الجديدة وفهم القوانين الجمركية، ما يساهم في تقليل الأخطاء والتلاعب.

ولفت رئيس أبحاث الشرق الأوسط في شركة جولد إيرا لتجارة الذهب، إلى أن الآليات تتضمن الإبلاغ عن المخالفات لتعزيز آليات الإبلاغ عن أي انتهاكات أو تلاعب في الرسوم الجمركية، مع توفير قنوات آمنة للموظفين والمستوردين للإبلاغ عن أي مخالفات، فضلًا عن التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، والتعاون مع هيئات أخرى مثل وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار لتبادل المعلومات والبيانات، ما يساعد في الكشف عن أي تلاعب محتمل، وكذا تحليل البيانات لرصد الأنماط غير المعتادة في الرسوم الجمركية، فضلًا عن تطبيق عقوبات واضحة وصارمة على الأفراد أو الشركات المتورطة في التلاعب أو التهريب، كنوع من الردع.

وأوضح زرعي، أن الخطة المتعلقة بالإفراج الجمركي ستؤثر على تكاليف الاستيراد والتصدير بالنسبة للشركات بعدة طرق إيجابية، ويمكن تلخيص هذه التأثيرات في أن تسريع الإجراءات الجمركية سيؤدي إلى تقليل الوقت المستغرق في الإفراج عن الشحنات، مما يعني تقليل التكاليف المرتبطة بتخزين البضائع وتأخير التسليم، كما أن الشركات التي تحتاج إلى الحصول على المواد بسرعة ستستفيد بشكل كبير من ذلك.

ضرورة اعتماد أنظمة إلكترونية لمكافحة الفساد والتلاعب

وبيّن رئيس أبحاث الشرق الأوسط في شركة جولد إيرا لتجارة الذهب، أن خطة الإفراج الجمركي ستساهم في خفض التكاليف الإدارية، حيث سيتم تبسيط الإجراءات وتطبيق أنظمة إلكترونية، ما يقلل من حجم الأعمال الورقية والمجهود الإداري المطلوب، وكذلك تقليل تكاليف التشغيل العامة التي تتحملها الشركات.

وأوضح زرعي، أن الخطة ستعمل على تحسين التنبؤات المالية من خلال وضوح الإجراءات والرسوم الجمركية، لتتمكن الشركات من التخطيط بشكل أفضل فيما يتعلق بالتكاليف، ما يساعد على إدارة الميزانيات بشكل أكثر فاعلية.

ولفت رئيس أبحاث الشرق الأوسط في شركة جولد إيرا لتجارة الذهب، إلى أن الخطة ستساهم في زيادة تنافسية المنتجات، عبر تقليل التكاليف المرتبطة بالإفراج الجمركي، ما قد يمنح الشركات القدرة على تقديم أسعار أكثر تنافسية، ويساهم في زيادة الحصة السوقية.

وأشار إلى أن الخطة المقترحة ستساهم في تقليل فرص التلاعب من خلال تعزيز الشفافية وتقليل الفساد، إذ ستصبح التكاليف المتعلقة بالرسوم والضرائب أكثر عدالة، والشركات لن تواجه تكاليف إضافية بسبب التلاعب أو الفساد، مما يسهم في تحسين هوامش الربح.

وتابع زرعي، أن الخطة ستساهم في تسارع كفاءة العمليات، حيث مع تقليل التعقيدات الجمركية، ستتمكن الشركات من تحسين سلسلة التوريد وجعل عملياتها أكثر كفاءة، ما ينعكس بشكل إيجابي على التكاليف الكلية.