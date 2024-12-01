نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجدي طلبة: تأخير استلام البضائع يهدد الإنتاج من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 1 ديسمبر 2024 04:13 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال المهندس مجدي طلبة رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن، ورئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية السابق، إن تأخير استلام البضائع يؤدي إلى تعطيل الإنتاج في المصانع وزيادة الغرامات المالية، مطالبًا بعدم إغلاق الجمارك خلال الإجازات الرسمية لضمان تسريع عمليات التخليص الجمركي.

البطء الحالي تترتب عليه مشاكل تخزين وسرقة للبضائع

أضاف طلبة، في تصريحات لـ”دوت الخليج”، أن تحسين توقيت وسرعة الإجراءات الجمركية ضرورة ملحة، مشيرًا إلى أن البطء الحالي يترتب عليه مشاكل تخزين، وتعرض البضائع للسرقة، وزيادة التكاليف على الدولة، كما أن التأخير في استلام مستلزمات الإنتاج يعني توقف المصانع وخسائر كبيرة للاقتصاد.

ودعا رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن، إلى تحويل جميع الإجراءات الجمركية إلى النظام الإلكتروني، مؤكدًا أن الرقمنة تمنع التلاعب، وتحد من المخالفات والتزوير في الفواتير.

وأشار طلبة إلى أن النظام الحالي الذي يعتمد على التفاعل المباشر بين صاحب الشأن والمستخلص الجمركي والموظف، يفتح الباب أمام المشكلات، مضيفًا: “التعامل عبر الإنترنت يلغي هذه المشكلات ويعزز الشفافية”.

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الرقمنة تمنع التلاعب وتحد من المخالفات والتزوير في الفواتير

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن، على ضرورة ميكنة إجراءات الجمارك تحت إشراف وزارة المالية، لما لذلك من تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني.

وتابع طلبة: “تسريع الإجراءات الجمركية سيقلل التكاليف، ويرفع من حصيلة الدولة، ويزيد حجم الإنتاج والصادرات”.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن، أن توافر مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب قد يُمكن المصنع من زيادة الإنتاج، مما ينعكس على تحسين أداء المصدرين ماليًّا وزيادة تنافسيتهم.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، تساءل طلبة عن مدى اهتمام البنوك المصرية بمجال التصدير، داعيًا إلى إنشاء بنوك متخصصة لدعم الصادرات، على غرار التجارب الناجحة في دول أخرى.

وانتقد رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن تركيز الجهاز المصرفي على الجوانب التجارية فقط، مؤكدًا أن التوسع في الخدمات المصرفية الداعمة للتصدير يُمكن أن يعزز الاقتصاد.

وتناول مسألة الضريبة التكافلية التي تُخصص لدعم العمالة من خلال توفير العلاج، المواصلات، والوجبات، مشيرًا إلى أن بعض المصانع لم تطبقها حتى الآن، وطالب بتدخل حكومي لإلزام المصانع بتنفيذها، خاصة في القطاعات كثيفة العمالة، لما لها من مردود إيجابي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

كما طالب مجدي طلبة بضع قواعد تنظيمية صارمة لمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى وجود فساد يعوق تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

وأكد طلبة أن مجتمع الأعمال قادر على دعم الاقتصاد الوطني إذا تم تنظيمه بشكل جيد، مشددًا على أهمية دعم الصناعات التي تضيف قيمة عالية للاقتصاد وتشغل عمالة كثيفة.

وختم رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن، حديثه بالتأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الإصلاحات لضمان تحقيق التوازن بين دعم الصناعة وتعزيز الإيرادات العامة للدولة، مع تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.