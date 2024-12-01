نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركات نرويجية تخطط لزيارة مصر لتعزيز استثماراتها بالسوق… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 1 ديسمبر 2024 03:15 مساءً - محمد أحمد _ بحث المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع هيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

أكد الوزير خلال اللقاء على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط مصر بالنرويج، مشيرًا إلى التطورات الإيجابية التي شهدتها هذه العلاقات مؤخرًا، مشدّدًا على أهمية تعميق التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار والتجارة ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الخطيب التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، بما في ذلك الخطة الاستراتيجية لتنميته وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مع التركيز على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الخدمات اللوجستية، مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الطاقة، والبنية التحتية.

ولفت الوزير إلي الجهود المبذولة لتوفير بيئة استثمارية مواتية تدعم المستثمرين الأجانب، بما في ذلك النرويجيون.

وتطرق النقاش أيضًا إلى المشروعات الحالية والمستقبلية لشركة “سكاتك” النرويجية في مصر، خاصة في مجال الطاقة المتجددة.

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واستعرض الخطيب، الإمكانات الاستثمارية المتميزة التي تتمتع بها مصر، مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، البنية التحتية المتطورة، القوى العاملة المؤهلة، وتوافر مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار إلى شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح لمصر النفاذ إلى العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد وزير الاستثمار، علي التزام الحكومة المصرية بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للشركات النرويجية لتوسيع استثماراتها، خاصة في مشروعات الطاقة الخضراء.

ولفت الخطيب، إلي حرص مصر على تعزيز دورها كمركز إقليمي للتصدير من خلال إصلاحات شاملة في السياسات المالية والتجارية والضريبية، ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

من جانبها، أكدت السفيرة النرويجية حرص بلادها على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا ومحوريًا في المنطقة.

وأشارت إلى أن النرويج لديها استثمارات كبيرة في السوق المصري وتسعى لتوسيعها، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وكشفت كليميتسدال عن خطط عدد من الشركات النرويجية لزيارة مصر قريبًا لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة، ما يعكس اهتمام النرويج المتزايد بالسوق المصري.

حضر اللقاء حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.