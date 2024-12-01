نعرض لكم الان تفاصيل خبر طارق كامل: نستله مصر صدرت 12.5 ألف طن في 2024 وتستهدف ضعفها… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 1 ديسمبر 2024 03:15 مساءً - فاطمة أبو زيد ويارا الجنايني _ أكد طارق كامل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر، أن الشركة حققت نقلة نوعية في ملف التصدير، إذ تضاعفت صادراتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة من 6.6 ألف طن في نهاية عام 2022 إلى 12.5 ألف طن في عام 2024.

وأوضح كامل، في تصريحات لجريدة دوت الخليج خلال قمة جامعة ESLSCA للتعليم التنفيذي التي انعقدت الأسبوع الماضي، أن تطور وتضاعف حجم صادرات الشركة جاء ثمرة رؤى إستراتيجية وحلول مبتكرة لمواجهة التحديات، منوهًا إلى أن تطلعات نستله مصر تهدف إلى مضاعفة حجم صادراتها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار كامل، إلى أن تحقيق هذا الهدف يستلزم توسيع قاعدة الأسواق الخارجية، وزيادة الطاقة الإنتاجية، واستحداث منتجات جديدة تلبي متطلبات الأسواق العالمية.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر أن منتجات الشركة المُصدَّرة تتنوع بين «ماجي المرقة»، و»سيريلاك» أغذية الأطفال، والقهوة، التي تستهدف الأسواق الأوروبية، لا سيما إيطاليا.

نستهدف الوصول لأسواق جديدة لتعزيز دورنا كمُصدر رئيسي للمنتجات الغذائية

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وأكد أن نستله مصر تعمل بشكل متواصل على استكشاف فرص الدخول إلى أسواق جديدة، بالتوازي مع تعزيز حضورها في الأسواق الحالية، بما يسهم في زيادة حصتها السوقية عالميًّا.

توطين 18 مدخل إنتاج خلال عام 2023 ضمن جهود تعزيز التصنيع المحلي

وفيما يتعلق بجهود التصنيع المحلي، أوضح كامل، أن الشركة أحرزت تقدمًا ملموسًا في هذا المجال، ونجحت العام الماضي في توطين 18 مدخل إنتاج بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.

وشدد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر، على أهمية تعزيز التعاون بين الشركات الصناعية لتقليل الاعتماد على المستورد، لافتًا إلى أن التوسع في استخدام المدخلات المحلية يساهم في تحقيق وفورات اقتصادية، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف أن الاعتماد على المدخل المحلي يساهم في تقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج المحلي ونظيره المستورد، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج المحلي تتطلب تضافر جهود القطاع الخاص والحكومة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وعلى صعيد الاستثمار، أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لنستله مصر، أن الشركة تواصل ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، وتقوم حاليًا بإضافة خطوط إنتاج متطورة في مصنعها بمدينة السادس من أكتوبر، لا سيما في قطاع الأغذية مثل «ماجي»، لافتًا إلى أن السوق المصرية تتمتع بمرونة كبيرة، إذ تتأثر بالتحديات العالمية لفترة قصيرة قبل أن تستعيد عافيتها سريعًا.

كما أشار إلى أن «نستله مصر» أطلقت عددًا من المنتجات الجديدة خلال الأشهر الماضية، من بينها «نسكافيه 3 في 1 شوت»، و»نسكافيه الساقع»، و»نيدو الأساسي نصف كوب»، وشوكولاتة «تولا»، والتي صُممت خصيصًا لتواكب التحولات في القوة الشرائية للمستهلكين، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والتكلفة المناسبة.

وفيما يخص تأثير ارتفاع أسعار القهوة عالميًّا، أكد كامل أن تقلبات أسعار مدخلات الإنتاج تُشكِّل تحديًا دائمًا أمام الصناعات، ما يتطلب من الشركات البحث المستمر عن سبل مبتكرة لخفض التكاليف وترشيد النفقات، موضحًا أن التغلب على هذه التحديات يستوجب مرونة تشغيلية وإستراتيجيات دقيقة لضمان استمرار الإنتاج بجودة عالية وتكلفة تنافسية.

مشروعات تطوير البنية التحتية ساهمت في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز التنافسية

وأشاد كامل، بالدور المحوري للدولة في دعم القطاع الصناعي خاصة صناعة الأغذية وأيضًا السياسات الحكومية التي الصناعة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، موضحًا أن مشروعات تطوير البنية التحتية، مثل شبكات الطرق والموانئ أسهمت في خفض تكاليف النقل والتوزيع، ما عزز من تنافسية المنتج المحلي.

وفيما يتعلق بمستقبل قطاع الأغذية في مصر، أبدى كامل، تفاؤله بعودة معدلات الاستهلاك إلى مستوياتها الطبيعية في ضوء تحسن القوة الشرائية واستقرار معدلات التضخم. وأشار إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، يتمتع بإمكانات هائلة تساهم في توفير ملايين فرص العمل، وتلبية احتياجات أكثر من 105 ملايين مواطن، وتعزيز قدرات التصدير بما يزود الاقتصاد بالعملات الأجنبية.