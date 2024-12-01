نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤتمر جريدة دوت الخليج السنوي السادس ينعقد الإثنين 9 ديسمبر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 1 ديسمبر 2024 02:20 مساءً - دوت الخليج _ تعقد جريدة دوت الخليج مؤتمرها السنوي السادس تحت عنوان (الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد)، وذلك يوم الإثنين 9 ديسمبر الجاري، بفندق نايل ريتز كارلتون القاهرة، قاعة ألف ليلة وليلة.

حضور حكومي رفيع المستوى بمشاركة وزير المالية ونائب رئيس هيئة الرقابة المالية ورئيسي البورصة وهيئة الاستثمار

يشارك في مؤتمر هذا العام نخبة من كبار المسؤولين الاقتصاديين، من بينهم أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وأحمد عبد الرحمن رئيس البورصة المصرية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

مقابلة صحفية للدورة السادسة على التوالي مع رجل الأعمال نجيب ساويرس

وللدورة السادسة على التوالي.. يشهد المؤتمر مقابلة صحفية مع رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس يكشف فيها عن نظرته لفرص الاستثمار ومناخ الأعمال والقطاعات الأكثر جاذبية، بجانب خططه الاستثمارية الجديدة في الفترة المقبلة.

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حضور مميز لقادة مجتمع الأعمال بمشاركة هاني برزي وكريم عوض وشريف سامي وكريم هلال وعبد الله سلام وأحمد علي عبد الرحمن وعبير لهيطة

كما يتحدث خلال المؤتمر، نخبة من قادة مجتمع الأعمال، من بينهم المهندس هاني برزي رئيس مجلس إدارة مجموعة إيديتا للصناعات الغذائية، وكريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف جي القابضة، وشريف سامي رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار والرئيس الأسبق لهيئة الرقابة المالية، وكريم هلال الرئيس التنفيذي لمجموعة كونكورد ورئيس شركة سيكونس فينشرز، وعبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، وأحمد علي عبد الرحمن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، وعبير لهيطة العضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات النقل إيجترانس.

قائمة المتحدثين تضم مصطفى فوزي وطارق يوسف وعمرو البطريق ومحمد الدماطي ووائل زيادة وطارق عبد الرحمن وريمون عهدي ومحمد عاصم وهشام مهران

كما يتحدث خلال المؤتمر كل من مصطفى فوزي العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وطارق يوسف العضو المنتدب لشركة كونكريت بلس للإنشاءات الهندسية والصناعة، ووائل زيادة الشريك التنفيذي لشركة زيلا كابيتال، ومحمد الدماطي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي، وعمرو البطريق العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، وطارق عبد الرحمن العضو المنتدب لشركة بنيان للتنمية والتجارة، وريمون عهدي الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، ومحمد عاصم النائب الأول للرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد – مصر، وهشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة أورنچ مصر.

ماجد شوقي والدكتور خالد سري صيام والدكتور ماهر عشم وفريق الإدارة العليا بجريدة دوت الخليج.. يديرون الجلسات

يدير جلسات المؤتمر كل من ماجد شوقي رئيس شركة كاتليست بارتنرز والرئيس الأسبق للبورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام رئيس شركة مصر للمقاصة والرئيس الأسبق للبورصة المصرية، والدكتور ماهر عشم شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إليفيام للتكنولوجيا المالية. كما يشارك في إدارة الجلسات والمقابلات الصحفية فريق الإدارة العليا لجريدة دوت الخليج، أحمد رضوان رئيس التحرير والرئيس التنفيذي، وياسمين منير الشريك المؤسس ومدير التحرير، ورضوى إبراهيم الشريك المؤسس ومدير التحرير.

يسعى المؤتمر عبر سلسلة واسعة من المحاور التفصيلية، إلى وضع مقترحات وتوصيات لوتيرة الإصلاح وترتيب أولوياته، بصورة تساعد على استيعاب الصدمات الخارجية وامتصاصها وعبورها بهدوء، وتمنع أن يطغى أحد أهداف الإصلاح الاقتصادي مثل خفض عجز الموازنة على هدف آخر كالسيطرة على التضخم، بجانب ضمان استكمال البرامج والخطط الموضوعة بأقل قدر ممكن من الآثار الجانبية، لضمان استدامتها دون توقف.

كما يستهدف المؤتمر من خلال جلساته واللقاءات الحوارية التي سيشهدها، مناقشة خطط تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ورصد التحديات التي تواجهها شركات القطاع الخاص، والحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات قياسًا على تجاربهم الفعلية.

جدير بالذكر، أن مؤتمر جريدة دوت الخليج السنوي يعتبر واحدًا من أهم المؤتمرات الاقتصادية التي يتم تنظيمها في مصر، ويشهد حضورًا كبيرًا من الحكومة والقطاع الخاص، وجلسات نقاشية ولقاءات حوارية موسعة.

يعتبر مؤتمر هذا العام، الامتداد الطبيعي لنقاشات المؤتمرات السنوية الخمسة السابقة التي نظمتها جريدة دوت الخليج، والتي ركزت على تسهيل مناخ العمل في مصر للمستثمرين القائمين والمستهدفين، المحليين والإقليميين والدوليين، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، ورصد حلول فعالة للتحديات المختلفة الداخلية والخارجية.