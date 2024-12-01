ترامب يطالب دول مجموعة بريكس بعدم طرح عملة جديدة

دبي - احمد فتحي في الأحد 1 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - سي إن بي سي_ حذر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب من أن أي دولة في بريكس تعتمد على عملة جديدة ستواجه رسوماً جمركية بنسبة 100%.

وطالب ترامب اليوم السبت الدول الأعضاء في مجموعة بريكس بالالتزام بعدم طرح عملة جديدة أو دعم عملة أخرى لتحل محل الدولار.

وكتب ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشيال “نريد التزاماً من هذه الدول بعدم إنشاء عملة جديدة لمجموعة بريكس أو دعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار العظيم، وإلا فسوف تواجه رسوما ًجمركية بنسبة 100% وعليها توقع توديع الدخول في الاقتصاد الأميركي الرائع”.

وأضاف “عليهم إيجاد “مغفل” آخر. لا يمكن أن تجد مجموعة بريكس ما يحل محل الدولار في التجارة الدولية، وأي دولة تحاول ذلك سيكون عليها توديع السوق الأمريكية”.

كانت روسيا، قبل قمة دول بريكس التي عقدت في مدينة قازان الروسية الشهر الماضي، رسمت معالم نظام دفع بديل بالعملات الوطنية للدول الأعضاء بما يتضمن نظام مراسلة جديداً، وشبكة من البنوك التجارية الوطنية المرتبطة عبر البنوك المركزية للأعضاء.

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ويومها قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي عقب القمة: “المسألة مهمة جداً اليوم. إحدى القضايا الرئيسية هي مشكلة التسويات المالية”، بحسب وكالة .

لكنه في المقابل أشار إلى أن “طرح عملة موحدة لمجموعة بريكس خطوة سابقة لأوانها في الوقت الحالي لأنها تتطلب مستوى عالياً من التكامل بين الدول الأعضاء”.

وذكر أنه يمكن استخدام نظام الرسائل المالية الحالي التابع للبنك المركزي في روسيا، والأنظمة المماثلة الأخرى التي تديرها البنوك المركزية الأخرى بالدول أعضاء التكتل، من أجل تسهيل المدفوعات المتبادلة بالعملات الوطنية.