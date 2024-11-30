الشركة العامة للبترول تضع بئرين بحريين على الإنتاج بإجمالي…

دبي - احمد فتحي في السبت 30 نوفمبر 2024 05:16 مساءً - قام المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بتفقد أعمال الحفار البترولي البري MDC4 التابع للشركة الحديثة للحفر، والذي يقوم حالياً بحفر بئر تنموي إنتاجي “بئر غارب 277 ” التابع للشركة العامة للبترول، وذلك خلال الزيارة التفقدية التي بداءها صباح اليوم بمنطقة رأس غارب البترولية بمحافظة البحر الأحمر.

والتقى بدوي بفريق العمل بمنطقة الحفر، الذي أوضح أنه من المخطط وضع البئر على الإنتاج خلال أسبوعين بعد الانتهاء من أعمال الحفر بمعدل إنتاج حوالي 200 برميل يوميا، كما استعرض الوزير مع فريق العمل الأفكار الجديدة والتقنيات الحديثة لتكثيف أعمال الحفر، وعدد الحفارات اللازمة للعمل في المنطقة مع مراعاة ترشيد الإنفاق دون المساس بالعملية الإنتاجية، وكذلك إدارة الخزانات البترولية بآلية تحقق الاستغلال الأمثل منها.

ولفت المهندس كريم بدوي إلى أن الوزارة وهيئة البترول لا تتوانى في تقديم الدعم اللازم لتحقيق ذلك، موجها الشكر والتقدير لكافة العاملين في الموقع، وطالبهم مجددا باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على أرواحهم باعتبارهم الثروة الحقيقية للقطاع.

واطلع الوزير على برامج عمل الشركة الحالية والمستقبلية، حيث أوضح المهندس محمد عبد المجيد رئيس الشركة العامة للبترول إنه بالرغم من التحديات وبدعم وزارة البترول والهيئة المصرية العامه للبترول لتوفير احتياجات الشركة العامة لزيادة الإنتاج، نجحت الشركة في وضع منصة الإنتاج البحري الجديدة GG 83/3 على الإنتاج بعد استكمال أعمال إنشاءات المنصة وإنشاء تسهيلات الإنتاج وخط الإنتاج للربط على أقرب منصة بحرية وقد تم وضع أول بئرين على الإنتاج باجمالي حوالي 1000 برميل زيت يومياً، وجاري حفر البئر الثالث حيث أنه من المخطط حفر بئرين على نفس المنصة ليصل الإنتاج المخطط من المنصه الجديدة إلى حوالي 2200 برميل يوميا خلال 3 أشهر القادمة.