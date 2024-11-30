مال وأعمال

ارتفاع التضخم بنسبة 2.3% بمنطقة اليورو في نوفمبر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع التضخم بنسبة 2.3% بمنطقة اليورو في نوفمبر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 30 نوفمبر 2024 04:14 مساءً - العربية نت_ ارتفع التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، التي تضم عشرين دولة، خلال نوفمبر الجاري بنسبة 2.3%.

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وليس من المرجع أن تحول هذه النسبة دون قيام البنك المركزي المصري الأوروبي، بخفض أسعار الفائدة مجددا، في ظل احتمال أن يفرض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة، مما يزيد المخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادي في الكتلة.

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وارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين في الاتحاد الأوروبي بنسبة سنوية بلغت 2.3% خلال نوفمبر الجاري، مقابل 2% في أكتوبر، بحسب بيانات وكالة الاحصاء الأوروبية (يوروستات) اليوم الجمعة.

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وتراجعت أسعار الطاقة بنسبة سنوية بلغت 1.9% فيما زادت الأسعار بنسبة 3.9% في قطاع الخدمات الذي يضم مجالات العلاج والفندقة والمطاعم والخدمات الرياضية والترفيهية.

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وقطع التضخم في منطقة اليورو شوطا طويلا من التراجع بعد أن كان سجل 10.6% في أكتوبر 2022، مما دفع البنك المركزي المصري الأوروبي آنذاك إلى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح ارتفاع الأسعار، قبل أن يبدأ في خفضها مجددا في يونيو في ظل مخاوف بشأن تراجع معدلات النمو.

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وتأججت المخاوف بشأن معدلات النمو في أوروبا بعدما كشف مؤشر مديري المشتريات التابع لمؤسسة “إس أند بي جلوبال” للدراسات الاقتصادية أن اقتصاد منطقة اليورو سجل انكماشا الشهر الماضي.

كما تفاقم الشعور بالقلق جراء السياسة التجارية التي يتوقع أن تنتهجها الولايات المتحدة في عهد الرئيس المنتخب ترامب، والتي قد تشمل رسوما جمركية جديدة وضرائب على الواردات، مما قد يؤثر على الاقتصاد الأوروبي الذي يعتمد على التصدير. ويتولى ترامب مهام الرئاسة في 20 يناير المقبل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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