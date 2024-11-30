انت الأن تتابع خبر الصين تصدر سندات حكومية بقيمة 635.8 مليار دولار خلال 10 أشهر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية أن الحكومات المحلية أصدرت سندات جديدة بقيمة 4.57 تريليون يوان (حوالي 635.8 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم السبت، أن قيمة إصدار السندات الخاصة بلغت 3.91 تريليون يوان، بينما بلغت قيمة إصدار السندات العامة 656.8 مليار يوان.

وخلال الفترة المذكورة، أصدرت الحكومات المحلية هذه السندات بمتوسط أجل 13.4 سنة وبمتوسط سعر فائدة 2.33 بالمائة.

وفي شهر أكتوبر الماضي وحده، بلغ إجمالي قيمة إصدار السندات الحكومية المحلية 338.5 مليار يوان.

وقالت الوزارة إن الديون الحكومية المحلية المستحقة بلغت 45.32 تريليون يوان في نهاية شهر أكتوبر الماضي.