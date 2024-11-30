البترول: بدء أعمال حفر بئر بالبحر الأحمر لإنتاج 350 برميل…

دبي - احمد فتحي في السبت 30 نوفمبر 2024 11:12 صباحاً - قام المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اليوم بجولة تفقدية لحقول شركة بتروبكر للبترول بمنطقة رأس غارب بمحافظة البحر الاحمر، وذلك لدعم وتحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد باعتبارهم عصب العملية الإنتاجية والقوة الدافعة لتحقيق استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى زيادة إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي واستدامة تلبية احتياجات السوق المحلي وقطاعات الدولة الاقتصادية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

بدأت الجولة بتفقد الوزير يرافقه المهندس خالد منير رئيس شركة بتروبكر للبترول وإيمان هيل المدير العام لشركة فالكو إنرجي بمصر، بدء أعمال الحفار البترولي البري EDC64 التابع لشركة الحفر المصرية والذي يقوم حالياً بحفر بئر تنموي إنتاجي “ارطا 92” التابع لشركة بتروبكر للبترول.

وأجرى المهندس كريم بدوي حوارا مع فريق العمل للوقوف على برنامج الحفر، حيث أوضح الفريق أن الحفار سوف يبدأ أعمال الحفر اليوم، حتى يصل إلى عمق 4000 قدم ومخطط وضع على الإنتاج بعد الانتهاء من أعمال الحفر بمعدل إنتاج حوالي 350 برميل زيت يومياً.

ووجه المهندس كريم بدوي التحية والشكر لكافة العاملين كونهم أبطال في مواقع العمل ويعملون على مدار الـ 24 ساعة، وأن لهم دور إيجابي على كل مواطن في مصر من خلال زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وطالبهم بالالتزام التام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظاً عليهم، لافتاً إلى أن الوزارة وهيئة البترول مستمرون في تقديم أوجه الدعم والتعاون لتكثيف برامج الحفر الاستكشافي والتنموي لتعظيم الإنتاج.