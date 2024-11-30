اقتصاد تركيا ينمو 2.1% فقط في الربع الثالث متأثرا بالسياسات…

دبي - احمد فتحي في السبت 30 نوفمبر 2024 10:14 صباحاً - العربية نت_ أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الاقتصاد التركي نما بمعدل أقل من المتوقع بلغ 2.1% على أساس سنوي في الربع الثالث مع انحسار الطلب خاصة في قطاع الخدمات تحت وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث تراجع 0.2% عن الربع السابق على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية وفي ضوء التقويم.

وأظهرت البيانات أيضا تعديل النمو في الربع الثاني بالخفض إلى 2.4% من 2.5%.

وتوقع استطلاع لرويترز أن يحقق الاقتصاد التركي نموا 2.6% في الربع الثالث في ظل تباطؤ الطلب المحلي. وتوقع الاستطلاع في المتوسط أن يبلغ النمو على مدار العام بأكمله 3%.

وتباطأ نمو الاقتصاد في مواجهة حملة تشديد نقدي بدأت في يونيو 2023. ورفع البنك المركزي المصري منذ ذلك الحين أسعار الفائدة إلى 50% صعودا من 8.5% من أجل خفض التضخم الذي زاد على 48% الشهر الماضي.

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وأظهرت البيانات أن النشاط المرتبط بالخدمات دفع الناتج المحلي الإجمالي إلى الانخفاض في أحدث ربع، في حين استمر الارتفاع في قطاعي البناء والخدمات المالية على أساس سنوي.

وتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا بين 4 و5% في السنوات القليلة الماضية.