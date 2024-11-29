وزير الاستثمار: mutares الألمانية تعرض إقامة مصنع لتشكيل…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:17 مساءً - دوت الخليج_ عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا مع مسئولي مجموعة mutares الألمانية، والتي تعد من أكبر المجموعات الألمانية العاملة في مجالات إنتاج قطع غيار السيارات، في إطار زيارته الحالية لألمانيا، كما تعد المجموعة مورد رئيسي لكبريات ماركات السيارات العالمية.

وقال وزير الاستثمار إن اللقاء استعرض رغبة المجموعة في إقامة مصنع لتشكيل هياكل السيارات فى مصر على مساحة 10 آلاف متر مربع، حيث من المقرر أن يتم تخصيص نحو 90٪ من إنتاج المصنع للتصدير.

وأشار الخطيب إلى حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة للمجموعة الألمانیة للاستثمار والتوسع بالسوق المصري، والاستفادة من الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة المتاحة، والتى تشمل الحوافز الاستثمارية والعمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وتنافسية الأجور وتوافر الأراضي الصناعية إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ الحر لعدد كبير من الأسواق الخارجية.

وتم الاتفاق على عقد لقاء للوزير مع مسؤولي المجموعة في مصر خلال الفترة المقبلة، لإيجاد الشريك المناسب للبدء بالمشروع، وبحث إمكانية إقامة هذا المشروع بإحدى المناطق التابعة للهيئة الإقتصادية لقناة السويس.

جدير بالذكر أن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يقوم حاليًا بزيارة هامة لدولة ألمانيا يقوم خلالها بإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين بالحكومة الألمانية، حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، وعقد لقاءات مع عدد من الشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار بالسوق المصري.

والتقى وزير الاستثمار، روبرت هابيك نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ، وتم التوافق على عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك بين البلدين ، كما عقد الوزير لقاءات مع عدة شركات ألمانية تعمل فى مجالات إنتاج الألياف وتصنيع الدراجات، وتقنيات انتاج المعادن لبحث إنشاء مشروعات استثمارية فى هذه المجالات بالسوق المصري.