دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 01:17 مساءً - العربية.نت_ كشفت مصادر اليوم الخميس، أن تحالف أوبك بلس يدرس تأجيل زيادة إنتاج النفط إلى الربع الأول من 2025.

وأضافت المصادر أن أوبك+ سيجري محادثات أخرى بشأن السياسات في الأيام المقبلة بعد تأجيل اجتماعه إلى 5 ديسمبر المقبل.

وأوضحت أن زيادة الإنتاج المزمعة من الإمارات في يناير 2025 من بين القضايا التي سيتم مناقشتها.

وأكدت منظمة الدول المصدرة للبترول، أن “تحالف أوبك+” أرجأ اجتماعا لتقرير الخطوات التالية لاستراتيجيته لإنتاج النفط إلى الخامس من ديسمبر.

وقال مصدر في أوبك+ لرويترز: “الأحد لا يناسب الجميع”.

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وأجرى وزراء كبار في أوبك+ محادثات قبل اجتماع التحالف الذي كان مقررا يوم الأحد المقبل لتحديد سياسة الإنتاج.