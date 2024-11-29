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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوبك بلس يدرس تأجيل زيادة إنتاج النفط إلى الربع الأول من… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 01:17 مساءً - العربية.نت_ كشفت مصادر اليوم الخميس، أن تحالف أوبك بلس يدرس تأجيل زيادة إنتاج النفط إلى الربع الأول من 2025.
وأضافت المصادر أن أوبك+ سيجري محادثات أخرى بشأن السياسات في الأيام المقبلة بعد تأجيل اجتماعه إلى 5 ديسمبر المقبل.
وأوضحت أن زيادة الإنتاج المزمعة من الإمارات في يناير 2025 من بين القضايا التي سيتم مناقشتها.
وأكدت منظمة الدول المصدرة للبترول، أن “تحالف أوبك+” أرجأ اجتماعا لتقرير الخطوات التالية لاستراتيجيته لإنتاج النفط إلى الخامس من ديسمبر.
وقال مصدر في أوبك+ لرويترز: “الأحد لا يناسب الجميع”.
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وأجرى وزراء كبار في أوبك+ محادثات قبل اجتماع التحالف الذي كان مقررا يوم الأحد المقبل لتحديد سياسة الإنتاج.
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