رئيس الوزراء: مصر تسير بثقة نحو انطلاقة اقتصادية واعدة

دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 12:15 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق انطلاقة اقتصادية جديدة، مشيرًا إلى أن المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية تُعد دليلًا واضحًا على التوجه السليم نحو المستقبل.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن مستقبل الاقتصاد المصري يشهد تناميًا ملحوظًا في شتى المجالات، مؤكدًا أن هذه المشاريع ستفتح آفاقًا واسعة من فرص العمل لشباب مصر، ما يعزز من فرصهم في المساهمة في تنمية وطنهم.

وأشار مدبولي إلى أن ما يتم إنشاؤه من موانئ ومحطات ومصانع في العديد من المناطق، يُعد بمثابة محركات أساسية لخلق بيئة اقتصادية نابضة بالحياة، وأن هذه المشروعات هي مفتاح لتوفير آلاف من فرص العمل التي ستكون موجهة في الأساس لشباب الوطن، الذين هم عماد المستقبل.

وأضاف أن هذه المبادرات التنموية تؤكد على أن مصر تسير في الطريق الصحيح، وأن رؤيتها المستقبلية واضحة، حيث تتضافر الجهود الحكومية لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي في جميع القطاعات.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتبنى رؤية شاملة تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال تنفيذ مشروعات في جميع أنحاء مصر، مؤكدًا أن ما يتم تحقيقه في دمياط وغيرها من المحافظات يرسخ أسس التنمية المستدامة.