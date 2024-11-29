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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: مصر تشهد توسعا استثماريا غير مسبوق رغم التحديات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:15 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن مصر تشهد طفرة كبيرة في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى النتائج المثمرة التي أسفر عنها الملتقى والمعرض الصناعي الذي نظمته مؤخراً اتحاد الصناعات المصرية.
وأشار مدبولي إلى اللقاء الهام الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أكثر من 22 من كبار رؤساء مجالس إدارة الشركات العالمية التي تستثمر في السوق المحلي، حيث أعلنوا عن خططهم الطموحة لتوسيع استثماراتهم وتدشين مشاريع جديدة.
وأوضح مدبولي أن العديد من هذه الشركات ستبدأ في ضخ استثمارات لأول مرة في مصر، مع التزامها بتأسيس مصانع جديدة وإطلاق خطوط إنتاجية ستسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الخطوات تأتي بالرغم من التحديات الجمة التي يواجهها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، ما يعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمارات في ظل بيئة اقتصادية صعبة.
وأكد مدبولي أن هذه التوسعات تشكل رسائل طمأنة تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنها في مرحلة انطلاق نحو تحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي.
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