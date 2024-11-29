مال وأعمال

رئيس الوزراء: ملتزمون بسعر صرف مرن ولا تقييد لحركة الدولار

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: ملتزمون بسعر صرف مرن ولا تقييد لحركة الدولار من قسم مال واعمال

tatweer
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:17 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ سياسة سعر الصرف المرن التي تتبناها، مشيرًا إلى أنه لا نية لتقييد حركة الدولار في السوق.

predco_adv_2021

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن الزيادة الطفيفة في قيمة الدولار أمام الجنيه ليست نتيجة لأي تعويم جديد، بل هي جزء من تقلبات طبيعية تشهدها جميع العملات العالمية، وخاصة في ظل تأثير الانتخابات الأمريكية على الأسواق العالمية.

E-Bank

وأضاف مدبولي أن الدولار شهد ارتفاعًا عالميًا أمام العملات الرئيسية مثل اليورو والجنيه الاسترليني، مما أدى إلى تحركات مماثلة في سعر صرف الجنيه المصري.

بنك التعمير والاسكان
Haval
BonatMisr

وأكد أن هذه التحركات هي جزء من آلية العرض والطلب في سوق الصرف الحر، وأن السوق المصري لا يزال يشهد استقرارًا نسبيًا، في حين تواصل الحكومة العمل على تعزيز حركة التجارة والصناعة بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

HapiSalonWhite

وطمأن رئيس الوزراء المواطنين بعدم القلق من التقلبات المؤقتة في سعر الدولار، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بتوفير بيئة اقتصادية مرنة تعزز الاستقرار المالي وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.

تابعنا على | Linkedin | instagram

Egypt Automotive

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: ملتزمون بسعر صرف مرن ولا تقييد لحركة الدولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا