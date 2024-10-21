مال وأعمال

وزير التموين: التحول الرقمي يؤمن وصول الدعم لمستحقيه

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: التحول الرقمي يؤمن وصول الدعم لمستحقيه من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2024 05:20 مساءً - محمد أحمد _ قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن، الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارتي المالية والاتصالات، والبنك المركزي، لتطبيق التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

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وكشف فاروق، خلال عرض إستراتيجية عمل الوزارة أمام مجلس النواب، عن اعتماد كارت الخدمات الحكومية الموحد كبديل لبطاقة الأسرة الحالية.

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ولفت، إلي أن هذا التحول يعزز متطلبات أمن المعلومات وتنقية قواعد بيانات المستفيدين بشكل أكثر دقة وواقعية، بناءً على محددات مرنة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحديد المستحقين بشكل أكثر فاعلية.

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وتوقع وزير التموين أن يحقق هذا النظام وفورات، ما يساهم في تحسن الدعم الموجه للأسر الأكثر احتياجاً والأجدر بالحماية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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