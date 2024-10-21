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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين: تطبيق نظام الميكنة في كافة الشركات لتحسين كفاءة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2024 05:20 مساءً - محمد أحمد _ كشف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء التشغيل التجريبي لمنظومة حوكمة تداول القمح في 28 موقعًا، تمهيدًا لتعميمها على جميع المواقع.
وأوضح الوزير خلال عرض إستراتيجية عمل الوزارة أمام مجلس النواب، أن ذلك ضمن خطة الوزارة لتطبيق الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون.
ولفت فاروق، إلي الانتهاء من ميكنة بيانات شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية لتتبع حركة السلع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بفاعلية أكبر.
ونوه وزير التموين بأنه يجري استكمال منظومة تكويد ودمغ المصوغات بالليزر بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، وتطوير معامل القياس بالمصلحة، وإنشاء منظومة إلكترونية للربط بين مكاتب وفروع الموازين ودمغ المصوغات.
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