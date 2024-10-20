حامد الشيتي: تيسيرات شركات التنمية والاستثمار السياحي خطوة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أكتوبر 2024 05:15 مساءً - باره عريان _ قال حامد الشيتي رئيس مجموعة ترافكو للسياحة أن التيسيرات الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي، تعد خطوة جيدة ومفيدة للتنمية بصفة عامة، حيث تضمنت الإعفاء من غرامات التأخير حال الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة من قيمة الأرض فى موعد غايته 31 أغسطس 2025، مع الالتزام بسداد 10% من قيمة الأقساط حتى نهاية أكتوبر الجاري

ويرى أن المهلة التي تم الإعلان عنها كافية، منوها إلى أنه من الممكن إعادة النظر في مدى كفاية المهلة لكافة الشركات، بنهاية المدة المقررة إذا تطلب الأمر ذلك، للتأكد من كونها مناسبة للجميع.

وأشار إلى أن شركات التنمية والاستثمار السياحي تواجه تحدي كبير في منطقة الساحل الشمالي، والذي يتمثل في التعامل مع البدو، حيث أن هيئة التنمية السياحية وهيئة المجتمعات العمرانية يقومون ببيع الأراضي للمستثمرين، دون حسم موقف الأرض مع البدو، مما يجعل البدو يتمادوا في طلباتهم من المستثمرين.

بيع أراضي للمستثمرين دون حسم موقفها مع البدو يعرقل مسيرة التنمية

وتابع قائلا “ البدو عندما يجدوا أن هناك مستثمر يقوم بشراء الأرض، يقومون بالاستيلاء عليها، ومن ثم يتم بناء منازل أكثر بشكل عشوائي، دون الحصول على تصاريح وموافقات للبناء، آملين أن يقوم المستثمر بشراء أي مبنى قاموا بإنشائه على تلك الأرض، إلى جانب الحصول على تعويض، بدون حدود، الأمر الذي من شأنه عرقله التنمية في منطقة الساحل الشمالي”.

وشدد على ضرورة إيجاد آلية تنظيمية لهذا الوضع، وتوفيق أوضاع تلك الأراضي التي يتم بيعها للمستثمرين، من قبل هيئة التنمية السياحية أو هيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدا على أهمية قيام الدولة بتحديد قيمة التعويض الذي يجب أن يدفعه المستثمر للبدو على الفدان، لفض هذا التشابك، وتيسير العملية التنموية في هذه المنطقة الهامة.