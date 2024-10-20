نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. تقنية الجيل الخامس العمود الفقري للتكنولوجيا الصناعية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أكتوبر 2024 04:17 مساءً - فاطمة أبوزيد ومحمد أحمد _ قال أصحاب الشركات الصناعية، إن تقنية الجيل الخامس (5G) تلعب دورًا محوريًّا في إحداث تحول جذري في مختلف الصناعات، حيث توفر إمكانيات اتصال أسرع وأكثر استقرارًا مقارنة بالأجيال السابقة.

أضافوا، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن تقنية الجيل الخامس تساهم في تعزيز التواصل بين الأجهزة بشكل فائق السرعة، وتقديم سرعات تحميل وتنزيل عالية، مما يمكّن الشركات من تحسين كفاءة عملياتها واستغلال التحليلات الضخمة والذكاء الاصطناعي بصورة أكثر فاعلية.

وأوضحوا أن تقنية 5G تدعم التحول نحو «المصانع الذكية»، حيث يتم ربط الآلات والأجهزة بعضها ببعض عبر شبكات اتصالات فورية وآمنة. ويتيح ذلك تحسين مراقبة العمليات وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية.

ولفتوا إلى أن تقنية الجيل الخامس تمكن من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الروبوتات الذكية، والواقع الافتراضي والمعزز، وإنترنت الأشياء الصناعي (IIoT)، مما يدعم الابتكار ويرفع مستوى التنافسية.

وطالبوا بضرورة توفير البنك المركزي المصري مبادرات تمويلية لتطبيق تقنية الجيل الخامس، نظرًا لارتفاع التكلفة، إذ يمثل عائقًا أمام العديد من الشركات خلال الفترة الحالية، مع ضبط التشريعات التي تتعلق بالتقنية.

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