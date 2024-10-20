مبادرة السياحة.. الشركات ستتحمل فارق سعر الفائدة حال زيادته

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أكتوبر 2024 04:17 مساءً - يارا الجنايني – في إطار تنظيم مبادرة البنك المركزي المصري المصري لدعم القطاع السياحي، أكدت وزارة المالية أن الشركات المستفيدة ستكون مسؤولة عن تحمل الفارق في أسعار الائتمان والخصم في حال ارتفاعها عن السعر المحدد عند إطلاق المبادرة.

وأوضحت الوزارة أن هناك شروطًا واضحة تضمن استمرار استفادة الشركات، حيث يمكن استبعاد العملاء الذين يقومون بإجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية المقدمة، أو الذين يتم تصنيفهم كعملاء غير منتظمين.

كما ستواجه الشركات التي لا تلتزم بمتطلبات المبادرة، مثل الحصول على رخصة التشغيل وبيع نسبة 40% من الإيرادات بالعملة الأجنبية، مخاطر الاستبعاد من الدعم المالي.