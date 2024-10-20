مال وأعمال

مبادرة السياحة.. الشركات ستتحمل فارق سعر الفائدة حال زيادته

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر مبادرة السياحة.. الشركات ستتحمل فارق سعر الفائدة حال زيادته من قسم مال واعمال

tatweer
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أكتوبر 2024 04:17 مساءً - يارا الجنايني – في إطار تنظيم مبادرة البنك المركزي المصري المصري لدعم القطاع السياحي، أكدت وزارة المالية أن الشركات المستفيدة ستكون مسؤولة عن تحمل الفارق في أسعار الائتمان والخصم في حال ارتفاعها عن السعر المحدد عند إطلاق المبادرة.

predco_adv_2021

وأوضحت الوزارة أن هناك شروطًا واضحة تضمن استمرار استفادة الشركات، حيث يمكن استبعاد العملاء الذين يقومون بإجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية المقدمة، أو الذين يتم تصنيفهم كعملاء غير منتظمين.

E-Bank
BonatMisr

كما ستواجه الشركات التي لا تلتزم بمتطلبات المبادرة، مثل الحصول على رخصة التشغيل وبيع نسبة 40% من الإيرادات بالعملة الأجنبية، مخاطر الاستبعاد من الدعم المالي.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبادرة السياحة.. الشركات ستتحمل فارق سعر الفائدة حال زيادته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا