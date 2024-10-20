رئيس مصنع الكبير للجلود: قطاع الأحذية لم يعتمد على تقنية…

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أكتوبر 2024 03:15 مساءً - فاطمة أبوزيد ومحمد أحمد _ قال نادر فؤاد الكبير رئيس مصنع الكبير للجلود، وعضو مجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، إن قطاع الأحذية لم يعتمد التطور التكنولوجي، وتقنية الجيل الخامس حتى الآن، بينما يعتمد على العمالة بشكل كبير، موضحًا أن ارتفاع سعر الدولار، وزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، وارتفاع أسعار التكلفة، أبرز تحديات تطبيق تقنية الجيل الخامس.

أضاف الكبير، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن تقنية الجيل الخامس تتطلب توافر إنتاج عال في القطاع، وهو غير متوافر حاليًا، فالقطاع يعاني من تراجع حجم الإنتاج، نتيجة ارتفاع أسعار المستلزمات، وتراجع القدرة الشرائية.

التكنولوجيا الصناعية استحوذت على صناعة الأحذية الرياضية الفترة الحالية

وتابع أن تقنية الجيل الخامس تساهم في تحسين وتعزيز الإنتاجية والكفاءة، موضحًا أن التكنولوجيا الصناعية ظهرت بقوة في صناعة الأحذية الرياضية خلال الفترة الحالية.

وأوضح الكبير، أن تأثير الجيل الخامس على سلاسل التوريد الصناعية إيجابي، وسيساعد على توفير السرعة والوقت في صناعة المنتجات، مع زيادة الإنتاج، لافتًا إلى أنه لا بد من استقرار الوضع الاقتصادي في السوق المصرية لتطبيق تقنية الجيل الخامس.

ولفت إلى أن قطاع الأحذية يعتمد على التكنولوجيا الصناعية بنسبة 40%، ولكن أغلبها صناعات يدوية، مطالبًا بأن يخصص القائمون على صناعة الأحذية 30% من الميزانية لتطبيق تقنية الجيل الخامس، والتكنولوجيا الصناعية.

شركات الاحذية لم تعتمد خطة للأمن السيبراني

ونوه إلى أن شركات الأحذية لم تعتمد خطة للأمن السيبراني، نتيجة عدم تطبيق تقنية الجيل الخامس، مطالبًا بضرورة حل المشاكل المتعلقة بتراجع الإنتاج في القطاع.