نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد صبرة: تقنية الجيل الخامس خطوة تعيد تشكيل سلاسل التوريد… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أكتوبر 2024 03:15 مساءً - فاطمة أبوزيد ومحمد أحمد _ أكد أحمد إسماعيل صبرة، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، على أهمية تقنية الجيل الخامس في دعم الصناعة الذكية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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