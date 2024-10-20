نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد وجيه: تقنية الجيل الخامس تدفع التحول الرقمي في الصناعة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أكتوبر 2024 03:15 مساءً - فاطمة أبوزيد ومحمد أحمد _ قال المهندس أحمد وجيه، رئيس مجلس إدارة شركة GBS العاملة في مجال توريد وتركيب معدات المصانع، إن تقنية الجيل الخامس تعد محركًا أساسيًّا لتسريع التحول الرقمي داخل المصانع، مشيرًا إلى أن هذا التحول سيؤدي إلى عمليات أكثر سرعة وكفاءة.

وأوضح في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن هذه التقنية توفر اتصالًا متقدمًا بين الأجهزة والأنظمة الذكية، ما يساهم في تحسين الإنتاج وتقليل نسبة الأخطاء.

أضاف وجيه، أن تكلفة تطبيق الجيل الخامس والبنية التحتية اللازمة له تمثل التحدي الأكبر الذي تواجهه الشركات.

ويرى رئيس مجلس إدارة شركة GBS أن الاستثمار في هذه التقنية خطوة لا غنى عنها لضمان مستقبل الصناعة، خاصة لما تحمله من تأثيرات إيجابية على تحسين سلاسل التوريد وتدفق العمل.

وفيما يتعلق بمستقبل العمل الصناعي، قال وجيه، إن الاعتماد على الروبوتات سيزداد في المصانع، لكنه لن يحل محل العنصر البشري بالكامل، بل سيعيد تشكيل طبيعة الوظائف لتصبح أكثر تخصصًا و إبداعًا.

وشدد على أهمية تعزيز الحماية الإلكترونية بالتوازي مع تطبيقات الجيل الخامس لضمان أمن البيانات الحيوية في القطاع الصناعي.

وأوضح وجيه أن شركة GBS تأسست قبل أربع سنوات وبدأت نشاطها في مجال توريد وتركيب معدات المصانع، خاصة تلك المتعلقة بالصناعات الغذائية.

وأضاف أن الشركة توسعت في أعمالها لتشمل قطاع الأدوية مؤخرًا، مشيرًا إلى أن حجم المشروعات التي نفذتها الشركة خلال السنوات الماضية بلغ نحو 100 مليون يورو.

وفيما يتعلق بالخطة المستقبلية، كشف رئيس مجلس إدارة شركة GBS عن استهداف الشركة توريد وتركيب 10 خطوط إنتاج في مصر خلال الربع الأخير من عام 2025 أو بداية عام 2026.

وأضاف أن الشركة قامت بتوريد وتركيب خطوط إنتاج لعدد من كبرى الشركات في قطاع المشروبات والعصائر في مصر.

ونوه وجيه إلى أن، GBS استطاعت هذا العام الانتهاء من توريد وتركيب معدات لمصنعين في بغداد ودبي، وتمتلك مشروعين آخرين في قطر والكويت، لافتًا إلى أنه من المتوقع تنفيذ ما بين مشروعين إلى ثلاثة مشروعات في مصر قبل نهاية العام الجاري.