نعرض لكم الان تفاصيل خبر بهاء ديمتري: تقنية الجيل الخامس توفر التحليلات المتقدمة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أكتوبر 2024 03:15 مساءً - فاطمة أبوزيد ومحمد أحمد _ قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن تقنية الجيل الخامس (5G) تساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التحول الرقمي في الصناعات المختلفة من خلال عدة طرق، مشيرًا إلى أن سرعة نقل البيانات العالية تسمح بتبادل كميات كبيرة من البيانات في وقت قصير، وهو ما يعزز الاعتماد على الحلول الرقمية مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

أضاف ديمتري، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن تقنية الجيل الخامس توفر زمن الاستجابة المنخفض جدًّا، إذ يمكن للتطبيقات التي تتطلب تفاعلًا في الوقت الحقيقي العمل بكفاءة أكبر، مثل السيارات ذاتية القيادة والجراحة عن بعد وأتمتة المصانع.

وتابع مقرر لجنة الصناعة، أن التقنية توفر القدرة على دعم عدد أكبر من الأجهزة المتصلة، حيث تتيح 5G توصيل عدد هائل من الأجهزة عبر الشبكة دون التأثير على الأداء، وهذا يدعم إنترنت الأشياء، مما يسمح بربط المعدات والآلات وأجهزة الاستشعار في الصناعات لتحسين الإنتاجية وكفاءة العمليات.

وأوضح ديمتري، أن تقنية الجيل الخامس تعزز الأتمتة والروبوتات في الصناعات مثل التصنيع، كما تُستخدم 5G في تشغيل الروبوتات والآلات عن بُعد بدقة عالية وموثوقية أكبر، مما يقلل من التكاليف ويزيد من المرونة.

ولفت مقرر لجنة الصناعة، أن تقنية الجيل الخامس توفر التحليلات المتقدمة، لا سيما مع زيادة السرعة وحجم البيانات المتاحة، ويمكن للصناعات الاستفادة من التحليلات المتقدمة واتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة، مما يسهم في تحسين الإنتاجية وتقديم خدمات جديدة.

ولفت ديمتري إلى أن التقنية تتيح تشغيل تطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المعزز بجودة عالية ودون تأخير، ما يفتح المجال لاستخدامها في التدريب، والصيانة، والتصميم في العديد من الصناعات مثل التعليم، والتصنيع، والرعاية الصحية.

وأشار مقرر لجنة الصناعة، إلى أن 5G تساهم في توفير بنية تحتية رقمية قوية تدعم الابتكار والتقنيات الحديثة في مختلف الصناعات، ما يؤدي إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز القدرة التنافسية.

وحول التحديات التي تواجه الشركات في تطبيق تقنية الجيل الخامس، أوضح ديمتري، أنها تتمثل في تكاليف البنية التحتية، وعدم التكامل مع الأنظمة القائمة، وعدم توافر الأمن والخصوصية، وعدم توافر تغطية الشبكة، ونقص المهارات التقنية، وعدم توافر الترددات والتراخيص، وعدم التوافق مع التشريعات والتنظيمات، حيث تختلف التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالجيل الخامس بين الدول، فبعض الشركات قد تواجه تحديات قانونية أو تنظيمية تتعلق بالخصوصية أو الاستخدام العادل للتقنية، مما قد يبطئ من اعتمادها.

وذكر مقرر لجنة الصناعة، أن (5G) يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين الإنتاجية والكفاءة في مختلف الصناعات من خلال عدة جوانب رئيسية، ومنها السرعات العالية لنقل البيانات، وزمن استجابة منخفض، بجانب زيادة أتمتة العمليات، فضلًا عن تحسين إدارة سلسلة التوريد عبر مراقبة وتتبع المخزون، والشحنات، والآلات في الوقت الفعلي، ما يتيح للشركات تقليل التأخير وتحسين استخدام الموارد، ويؤدي إلى إنتاجية أكبر وتكاليف أقل.

ولفت ديمتري، إلى أن تأثير الجيل الخامس (5G) على سلاسل التوريد الصناعية سيكون كبيرًا، عبرعدة نقاط ومنها: التحكم في الوقت الفعلي، والربط الذكي للأجهزة وإنترنت الأشياء، وتحسين الكفاءة اللوجستية.