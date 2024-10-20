أحمد صقر: تقنية الجيل الخامس توفر المعلومات بشكل أسرع وتساهم…

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أكتوبر 2024 03:15 مساءً - فاطمة أبوزيد ومحمد أحمد _ قال أحمد صقر رئيس مجلس إدارة شركة الصقر للمواد الغذائية، إن دور تقنية الجيل الخامس مهم في القطاع الصناعي، لا سيما بعد قدرته على حل المشاكل المتعلقة بالصيانة، والمساهمة في زيادة الإنتاج.

أضاف صقر، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن مشاكل سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار المعدات والماكينات، وصعوبة النقل، تعتبر أهم التحديات التي تواجه القائمين على القطاع الصناعي لتطبيق الجيل الخامس.

وتابع أن قطاع الصناعات الغذائية يعاني من نقص حاد في توفير التكنولوجيا المتعلقة بنظم التشغيل (السوفت وير) للأجهزة والماكينات، وهو يعد تحديًا آخر.

ولفت صقر، إلى أن تقنية الجيل الخامس تسرع من توافر المعلومات اللازمة لتحليل المنافسة في السوق التجارية، ومن ثم توفر معلومات دقيقة عن المنافس، ما يساهم في زيادة التصدير والإنتاج، وتحديد نسبة الهادر والتالف، فضلًا عن توافر جميع المعلومات المتعلقة بالتكاليف الصناعية.

تراجع الطاقة الانتاجية في مصر الفترة الحالية

وأوضح رئيس الشركة، أن تقنية الجيل الخامس ستزيد من سرعة الإنترنت، ما يجعل المعلومة تصل بشكل أسرع، ما يعزز نمو حجم الإنتاج، خاصة أن مصر تعاني من عدم توسع الطاقات الإنتاجية في الفترة الحالية.

وطالب صقر، بضرورة توافر خريطة استثمارية واضحة عن طاقات الإنتاج لكل المصانع في مصر، وهناك نقص حاد في المعلومات الخاصة بالقطاع الصناعي، لافتًا إلى أن تقنية الجيل الخامس ستعمل على تسريع سلاسل التوريد الصناعية، بعدما يتم توفير المعلومة بشكل سريع.

ونوه إلى أنه تم اعتماد خطة لتطوير الأمن السيبراني، للمحافظة على سرية المعلومات، وزيادة القدرة على التنافسية في السوق المصرية.