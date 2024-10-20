مجدي طلبة: رصدنا 9 ملايين يورو لشراء ماكينات الليزر تكنولوجي

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أكتوبر 2024 02:19 مساءً - فاطمة أبوزيد ومحمد أحمد _ قال المهندس مجدي طلبة رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية السابق، إن تقنية الجيل الخامس تساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في الصناعات المختلفة، لا سيما أن القطاع الصناعي يتطلب تطويرًا دوريًّا، فأغلب القائمين على القطاع يتجهون في الفترة الحالية إلى دمج الروبوتات والإلكترونيات في القطاع الصناعي.

أضاف طلبة، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن القطاع الصناعي سينتهي إذا لم تحدث المصانع الماكينات والأدوات المستخدمة، مطالبًا بضرورة مواكبة القائمين على القطاع الصناعي التطور التكنولوجي على مستوى دول العالم، وخاصة في جانب الصادرات.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن، أن تكنولوجيا الجيل الخامس لها تأثير مباشر على سلاسل التوريد الصناعية، فعدم التحديث التكنولوجي في الصناعة سيفقدنا الكثير من الأسواق التصديرية، موضحًا أن التكنولوجيا الصناعية ستساهم في تحسن أداء الميزان التجاري، خاصة أن الصادرات المصرية أرقامها ضعيفة الفترة الحالية.

ولفت طلبة، إلى أن عدم تحديث الماكينات، والأدوات، سيساهم في تراجع صادرات مصر، والمستقبل الاقتصادي الحالي يتطلب إصلاح الميزان التجاري، لافتًا إلى أن شركته تطور نحو 70% من الماكينات كل عامين.

ونوه إلى أن الشركات التي تتقدم في التكنولوجيا الصناعية وتطبيق الاقتصاد الأخضر هي من تستحوذ على الصادرات بشكل أكبر على مستوى العالم، لافتًا إلى أن التكلفة التقريبية لقسم الليزر تكنولوجي بشركته سجل نحو 9 ملايين يورو.

قطاع المنسوجات يعتمد على التكنولوجيا بنسبة 50%

وأشار طلبة إلى، أن الصناعات النسيجية تعتمد على 50% من العمالة الكثيفة، و50% على التكنولوجيا، عكس قطاع الصناعات الهندسية الذي يعتمد بنسبة 90% على التكنولوجيا، والعمالة به نسبتها قليلة.

التكنولوجيا تستحوذ على 90% بقطاع الصناعات الهندسية

وأوضح أن قطاع الكيماويات يعتمد بنسبة كبيرة على التكنولوجيا، مطالبًا الشركات بأن تخصص نحو 40% من الميزانية المعتمدة للتطوير التكنولوجي.

ولفت مجدي طلبة إلى أن التطوير التكنولوجي مرتبط بتطلعات الشركة أو المصنع لتطوير المنتج الخاص به، وحجم المنافسة، والسوق المستهدف المنافسة فيها.