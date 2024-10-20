عاجل.. الرئيس السيسي: لابد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد…

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أكتوبر 2024 02:19 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة مراجعة موقف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا كان سيزيد الضغوط على الناس.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، قبل قليل، أن مسار الإصلاح الاقتصادي شهد الاتفاق على برنامجين مع صندوق النقد الدولي، الأول كان في 2016 وتم بنجاح، ليس بفضل جهدنا فقط، وإنما باستقرار الأوضاع العالمية أيضًا.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن البرنامج الثاني والذي يتم تنفيذه حاليًا، يجب أن يأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية العالمية والصراعات التي تشهدها المنطقة والتي أفقدت مصر جزء كبير من دخلها الدولاري الذي تحققه قناة السويس، وهو أمر قابل للاستمرار.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: “نحن جزء من العالم والبرنامج الحالي يتم في ظروف عالمية شديدة الصعوبة، وبالتالي إن لم يتم وضع التحديات في الاعتبار، من خلال البرنامج المتفق عليه مع الصندوق، وإذا كان هذا التحدي سيضغط بصورة لا يتحملها الناس، فلابد من مراجعة الموقف مع الصندوق”.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن البعض يتصور أن الأزمة الاقتصادية هي عنوان المرحلة فقط، ويتجاهل حجم الجهد الذب بذلته الدولة المصرية في مختلف المجالات ومنها البنية التحتية والطاقة والموانئ والمطارات وشبكات الطرق والسكك الحديدية وغيرها.

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه رغم التحديات الاقتصادية القائم منذ 2011 وما بعدها، إلا أن الدولة لم تتوقف عن التطوير والتحرك.

وأشار الرئيس إلى أنه من بين التحديات استقرار حصة مصر من المياه رغم النمو السكاني الكبير، ولم تدخل مصر في صراعات من أجل زيادة حصتها من المياه، وقامت بوضع برنامج ضخم لمعالجة المياه، وأنفقت في هذا البرنامج أرقام هائلة.