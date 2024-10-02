مال وأعمال

رئيس الوزراء: 15 مليار دولار قيمة انخفاض الدين الخارجي خلال…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: 15 مليار دولار قيمة انخفاض الدين الخارجي خلال… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 08:08 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، انخفاض دين مصر الخارجي إلى 152.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 168 مليار دولار في ديسمبر الماضي، بقيمة تراجع تتجاوز 15 مليار دولار في 6 أشهر.

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وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن انخفاض الدين الخارجي لمصر جاء بدعم من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية، إضافة إلى صفقة رأس الحكمة التي أصلحت أوضاع البنوك المصرية، وصافي الأصول الأجنبية التي  بلغت -27 مليار دولار على مدار عامين وتحولت إلى 13 مليار دولار  في عام 2024.

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وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي وصل إلى 46.6 مليار دولار في 2024.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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