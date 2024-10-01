سكاتك النرويجية وتحالف 3 شركات أوروبية يخططون لإقامة مصنع…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 01:13 مساءً - عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً مع وفد شركة سكاتك النرويجية وممثلي تحالف 3 شركات يضم شركة جون كوكريل البلجيكية، وشركة ريلاي الايطالية، وشركة SLB الفرنسية وذلك لبحث خطة التحالف لانشاء مصنع لتوطين صناعة المحللات الكهربائية المستخدمة في توليد الهيدروجين الأخضر بالعين السخنة.

وخلال اللقاء تم استعراض أنشطة تحالف الشركات في مختلف دول العالم و في السوق المصري ودور كل شركة من الشركات الثلاث في العملية التصنيعية للهيدروجين الاخضر والقدرات التصنيعية لها بالاضافة الى حجم ونوعية المعدات التي تستخدم في عملية تصنيع المحللات الكهربائية.

وأكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتوطين هذه الصناعة لجعل مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير للأسواق الخارجية لافتا الى انه سبق وتم توقيع عدد من الاتفاقيات مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال حيث سبق وتم توقيع اتفاقية مع تحالف شركة (ديمي هايبورت إنرجى إن في البلجيكية)؛ لإقامة مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب.

وأشار أنه تم توقيع اتفاقية التعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمحيط منطقة رأس شقير، مع تحالف شركتي ( EDF Renewable الفرنسية وشركة Zero Waste المصرية / إماراتية) مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة هذا المصنع سواء فيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية أو التراخيص الصناعية اللازمة للإنتاج والتصدير.

أضاف أن السوق المصري يتمتع بكافة المقومات لإقامة هذه الصناعة والتي تشمل السوق الاستهلاكي الكبير والموقع الجغرافي المتميز المؤهل للتصدير إلى مختلف دول العالم، والايدي العاملة الماهرة والمواد الخام اللازمة للانتاج مؤكدا على ضرورة تكامل ما ستنتجه الشركة من محللات كهربائية مع مختلف مستلزمات ومراحل تصنيع الهيدروجين الاخضر الاخرى مثل محطات تحلية المياه وغيرها وكذلك ضرورة تقدم الشركة بالجدول الزمني المخطط لإقامة المصنع وكافة احتياجاته اللازمة للإنتاج لوزارة الصناعة وتكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لسرعة نهو الدراسات الخاصة بالمشروع

ومن جانبهم أكد ممثلو تحالف الشركات الثلاث حرصهم على ضخ هذا الاستثمار الجديد بالسوق المصري لتوافر المقومات اللازمة لإقامة هذه الصناعة الهامة وباعتباره من أهم الأسواق بالمنطقة ومركزا هاما للتصدير للخارج خاصة مع الاهتمام الكبير من الحكومة المصرية بتوطين هذه الصناعة.