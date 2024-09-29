معتز أمين: الشقق الفندقية تساهم في تلبية احتياجات سياحة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 سبتمبر 2024 06:14 مساءً - شريف ناصر _ قال معتز أمين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة برايم للإدارة الفندقية، إن الشقق الفندقية إضافة كبيرة للقطاع السياحي وتعد نمطًا جديدًا داخل السوق المصرية، تلبي جزءًا كبيرًا من الطلب على القطاع الفندقي.

وأضاف أمين، أن الشقق الفندقية تساهم في تلبية احتياجات سياحة العائلات التي تفضل الحصول على إقامة فقط، خاصة مع انخفاض تكلفة الإقامة بها، وبالذات السائح الخليجي الذي يمثل ما يقارب 50% من نسبة السائحين داخل الدولة.

وأشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة برايم للإدارة الفندقية، إلى أن أبرز المناطق التي تحتاج إلى بناء شقق فندقية هى مناطق الساحل الشمالي وشرم الشيخ والإسكندرية والأقصر وأسوان.

وأوضح أمين، أن إنشاء الشقق الفندقية يساهم أيضًا بشكل كبير في انخفاض التكلفة الإنشائية للمستثمرين في القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن تكلفة إنشاء الغرفة الفندقية يصل إلى نحو 100 ألف دولار، في حين يصل متوسط تكلفة إنشاء شقة فندقية إلي نحو 20 ألف دولار.

إنشاء الشقة الفندقية يستغرق مدة زمنية تصل إلى 12 شهرًا بتكلفة 20 ألف دولار

ولفت إلى أن سرعة الإنشاء تعد من أبرز العوامل التي قد توجه المستثمرين نحو الشقق الفندقية، موضحًا أن إنشاء الشقة الفندقية يستغرق فترة زمنية تصل إلى نحو 12 شهرًا، وإذا كان المبنى قائمًا تصل المدة إلى ٦ أشهر، بينما يستغرق بناء الغرفة الفندقية مدة قد تصل إلى 3 سنوات.

وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة برايم للإدارة الفندقية، أن أبرز المعوقات التي تواجه المستثمرين بخصوص الشقق الفندقية هى عدم وجود ترخيص أو جهة تضع ضوابط وقوانين لتنظيم أعمال النشاط داخل الدولة، واعتبار الدولة الشقق الفندقية كمبنى سكني وليس سياحيًّا، مشيرًا إلى أن ذلك يؤثر بالسلب على القطاع السياحي.

وطالب أمين، بضرورة تقنين تلك الأنواع من المنتجات السياحية، وتنفيذه تحت مسمى الإسكان السياحي بشرط أن يدار بشركات إدارة فندقية مرخصة.

وشدد على ضرورة تقديم الدولة محفزات لمستثمري الشقق الفندقية، تتمثل في سرعة إصدار التراخيص وتوفيق أوضاع المنشآت القائمة، إضافة إلى تقديم دعم مادي للتوسع بالمنتج داخل القطاع السياحي من خلال مبادرة تمويلية بحد أقصى 2 مليون جنيه.