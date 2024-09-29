رئيس مجموعة جاز السياحية: مطالب بإنشاء الدولة منصة إلكترونية…

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 سبتمبر 2024 05:08 مساءً - شريف ناصر _ قال علاء عاقل رئيس مجموعة جاز السياحية ورئيس غرفة المنشآت الفندقية سابقًا، إن إنشاء الشقق الفندقية يساهم في انخفاض التكلفة الإنشائية لمستثمري القطاع السياحي ويؤدي إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للسائحين الوافدين.

وأضاف عاقل، أن الشقق الفندقية تناسب السياح ذوي القدرة الإنفاقية المنخفضة وتكون مجهزة بكامل الخدمات الفندقية، ما يؤدي إلى جذب المزيد من السائحين وتخفض ميزانية الدولة الخاصة بالإنفاق على مبادرات الغرف الفندقية.

وأشار رئيس مجموعة جاز السياحية، إلى أن معظم الشقق الفندقية يتم تأجيرها حاليًا دون ترخيص، ولا تدفع ضرائب للدولة، ما يمثل تهديدًا للقطاع السياحي نتيجة غياب دور الدولة الرقابي خاصة على آلية التسعير.

وطالب رئيس غرفة المنشأت الفندقية سابقًا، الدولة والقطاع السياحي بوضع آلية عمل لتقنين أوضاع تلك المنشآت ومراجعة مواصفات الشقق الفندقية لمعرفة مدى جاهزيتها لاستقبال السائحين.

ونوه عاقل، إلى أن عدد المنشآت والوحدات التي تؤجر تقدر بالآلاف، ولذلك يجب على الدولة أن تضع آليات لدفع الضرائب وأيضًا ضوابط أمنية تتيح لأصحاب الشقق الفندقية تأجيرها على المنصات الإلكترونية.

وتابع: «يجب تقنين أوضاع المنشآت، إضافة لعمل الدولة منصة إلكترونية على غرار بوكينج دوت كوم لتدخل عمليات طرح تأجير الشقق الفندقية داخل إطار قانوني تحت إشراف الدولة والقطاع السياحي».

وأكد عاقل، أن زيادة أعداد الشقق الفندقية سيساهم في زيادة عوائد القطاع السياحي نظرًا لانخفاض التكلفة، بشرط دفع أصحاب الشقق الفندقية ضرائب للدولة، لخلق حالة من المساواة بين أصحاب الفنادق والشقق الفندقية.