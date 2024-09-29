أحمد داوود: التصدير ملاذ آمن لمواجهة تقلبات سعر الصرف

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 سبتمبر 2024 03:14 مساءً - فاطمة أبو زيد _ قال أحمد داوود، رئيس مجلس إدارة شركة ترابيل إيه يونيفورم، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات في تذبذب أسعار المنتجات نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام.

وأوضح داوود، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أنه يصعب تحديد السعر المناسب للبيع، خاصة أن الأسعار تتغير كل ثلاثة أشهر.

وأشار إلى ارتفاع أسعار المواد الخام بنسبة 20% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وبيّن أن إستراتيجية الشركة في مواجهة التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج تتمثل في التوجّه نحو التصدير هربًا من ارتفاع سعر العملة.

ارتفاع أسعار المواد الخام 20% خلال 3 أشهر

وطالب داوود بتوفير قروض ميسرة بفائدة تصل إلى 5%، مشيرًا إلى أن إقبال الشركات الصغيرة والمتوسطة على التصدير كبير وينمو يومًا بعد يوم.

ونوّه بأن تقلبات سعر الصرف أثرت سلبًا على إستراتيجيات التسعير وإدارة التكاليف بشكل عام، لكن الشركات المصدرة التي تتعامل بالعملة الصعبة لم تتأثر كثيرًا.

ولفت إلى أن المشكلة تكمن عندما تتعامل الشركة تجاريًّا بالجنيه المصري في التصدير.

وقال داوود إن الشركة لم تواجه تحديات كبيرة في المنافسة مع السوق غير الرسمية؛ لأن شركات التصدير تعتمد أوراقها من جهات حكومية رسمية وتدفع الأموال مقدمًا، مما يقلل من التلاعب.

قطاع الغزل والأقطان أمام فرصة ذهبية للاستثمار

ويرى أن قطاع الغزل والأقطان يملك فرصة ذهبية وواعدة خلال الفترة المقبلة، وطالب الحكومة بضرورة الاهتمام بهذين القطاعين.

ولفت إلى أن الشركة استفادت من الاتفاقيات التجارية بين مصر والسعودية، بدعم الجمارك، وتوسعت في التصدير نتيجة تفعيل شهادة التيسير التجاري بين البلدين، والتي تتيح تصدير الملابس المصرية بأسعار رمزية.