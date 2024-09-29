ملف.. أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يكشفون أبرز فرص…

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 سبتمبر 2024 03:14 مساءً - فاطمة أبو زيد _ أكد خبراء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هناك تحديات تواجه أصحاب المشروعات تتمثل في ارتفاع نسبة تكاليف الأموال، والتضخم التراكمي وآثاره السلبية على مدخلات الصناعة المحلية وضعف الإنتاج المحلي، فضلًا عن نسب التعثر المرتفعة.

وأضاف الخبراء، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أنه ينبغي منح تمويلات مالية بقروض ميسرة تصل الفائدة بها لنحو 5%، مع توفير تيسيرات إدارية، ودعم أصحاب المشروعات في الكهرباء والوقود.

واختلفوا حول القطاعات الأبرز نموًّا، فالبعض يرى الاتجاه نحو البرمجة والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وآخرون يرون الاتجاه إلى التعبئة والتغليف والتجميع كمستلزمات إنتاج للمشروعات الكبرى.

ويجرى البنك المركزي المصري مناقشات موسعة مع مجلس النواب والبنوك لإعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية التى طالت السوق المحلى خلال الفترة الماضية.

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