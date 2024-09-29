منير نخلة: سعر الصرف عامل مؤثر في مدخلات الإنتاج وتكاليف…

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 سبتمبر 2024 03:14 مساءً - فاطمة أبو زيد _ قال منير نخلة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة إم إن تي- حالًا، إنها تدرس الحصول على رخصة بنك رقمي، كما تسعى لإصدار منتجات جديدة على تطبيقها الإلكتروني خلال الأشهر المتبقية من عام 2024.

وأضاف نخلة، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن هذه الخطوات تهدف إلى تقديم أكبر كم من الخدمات المالية غير المصرفية للمواطن وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويرى رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة إم إن تي- حالًا أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري.

فرص كبيرة بمجال الصناعات والحرف اليدوية في ضوء دعم الدولة للقطاع السياحي

وأشار إلى قدرة أصحاب هذه المشروعات على التكيف مع التحديات الاقتصادية الراهنة إذا توافرت لهم السيولة اللازمة للحفاظ على رأس مالهم العامل.

ولفت إلى إمكانية توفير هذه السيولة من خلال تمويلات إضافية سريعة أو زيادة رؤوس أموالهم، واستدرك: “لكن القادرين على ذلك هم الأقلية”.

ونوّه بأن تغير سعر الصرف يؤثر بشكل كبير على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة في أسعار مدخلات الإنتاج والبضائع ورواتب العاملين.

ونبّه إلى أن قدرة أصحاب هذه المشاريع على مواكبة هذه التغيرات بأقل الأضرار تتحسن إذا لم تكن مفاجئة وإذا توفرت لهم المعلومات الكافية لتوقع التغيرات بدقة، مما يسمح لهم بالتخطيط المسبق اللازم لمواجهتها.

الشركة تستعد لإطلاق منتجات جديدة في 2024.. وتستهدف نمو إيراداتها 50% في 2025

وأشار نخلة إلى أن “إم إن تي-حالًا” تستهدف زيادة إيراداتها السنوية بنسبة 50% في عام 2025 مقارنة بعام 2024، كما تخطط لإصدار سندات توريق بعدة مليارات -لم يحددها- بنهاية العام الحالي.

ويرى أن دعم الدولة قطاع السياحة، الذي توقع أن يكون الأكثر أهمية خلال السنوات المقبلة، يسهم في توفير العملة الصعبة، وخلق فرص عمل في مجال الحرف اليدوية، وتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.