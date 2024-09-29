مال وأعمال

توصية أوروبية بتجنب استخدام المجال الجوي للبنان وإسرائيل

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر توصية أوروبية بتجنب استخدام المجال الجوي للبنان وإسرائيل من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 29 سبتمبر 2024 02:09 مساءً - سكاي نيوز_ أعلنت السلطات الأوروبية السبت أنها أوصت شركات الطيران بتجنب المجال الجوي اللبناني والإسرائيلي بسبب “تكثيف الضربات الجوية وتدهور الوضع الأمني”.

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وأصدرت المفوضية الأوروبية والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران بيانا “يوصي بعدم القيام بأنشطة داخل المجال الجوي للبنان وإسرائيل على جميع مستويات الطيران”، وذلك “حتى 31 أكتوبر” في المرحلة الراهنة، على ما أبلغت الوكالة.

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وأكد البيان: “ستواصل مراقبة الوضع عن كثب، بهدف تقييم ما إذا كان هناك زيادة أو انخفاض في المخاطر التي تواجه مشغلي الطائرات في الاتحاد الأوروبي نتيجة لتطور التهديد”.

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وأتى الإعلان بالتزامن مع تأكيد حزب الله اللبناني مقتل الأمين العام حسن نصر الله، بعد ساعات من بيان الجيش الإسرائيلي الذي أعلن مقتله.

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وجاء في بيان حزب الله، إن نصر الله قتل “إثر الغارة الإسرائيلية الغادرة على الضاحية الجنوبية”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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